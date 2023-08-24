LG ЗАПУСКАЕТ КАМПАНИЮ ‘LIFE`S GOOD’, РАСПРОСТРАНЯЯ ПОСЛАНИЕ ОПТИМИЗМА СРЕДИ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

На известных достопримечательностях мира началась кампания "Life's Good"

СЕУЛ, 24 августа 2023 года — LG Electronics (LG) запустила новую глобальную кампанию Life's Good, в рамках которой проводятся различные мероприятия "Brand Reinvent", направленные на создание более динамичного и молодого стиля бренда.

Начиная с 22 августа, компания развернула глобальную кампанию Life's Good, представив цифровую наружную рекламу в самых знаковых местах мира, в том числе в Дубае, Лондоне, Нью-Йорке, Вьетнаме и Сеуле. Каждое яркое изображение и захватывающий видеоролик были тщательно проработаны, чтобы продемонстрировать обновленные визуальные темы LG.

Своей глобальной кампанией компания стремится донести до потребителей идею "Life's Good", вдохновляя и побуждая их относиться к жизни с оптимизмом. В свете нарастающей неопределенности и нестабильности в мире, вызванных постпандемическими изменениями, конечной целью кампании является поднятие настроения клиентов и распространение позитивного влияния, способствующего взаимной поддержке.

Наряду с представлением обновленного бренда и визуальной идентичности, новая кампания призвана рассказать о философии и ценностях компании. LG неустанно стремится воплотить в жизнь истинное значение понятия "Life's Good". Чтобы донести эту идею в динамичной и молодежной манере, компания в апреле представила свой новый бренд и визуальный стиль под лозунгом "LG Brand Reinvent".



Рекламные ролики LG можно увидеть на самом высоком в мире здании Бурдж-Халифа в Дубае, на небоскребе Landmark 81 во Вьетнаме, на видео дисплеях на Таймс-сквер в Нью-Йорке и Пикадилли Серкус в Лондоне, на светодиодном экране LG на улице Овало Гутьеррес в Перу, на башне KP Tower в Индии, а также в Южной Корее, что привлекает внимание мировой аудитории. Брендированы лондонские красные двухэтажные автобусы, на которых размещен слоган LG "Life's Good", визуально обновленный в рамках инновационной стратегии по переосмыслению бренда.





В рекламных роликах демонстрируется "Лицо будущего" - улыбающееся лицо, образованное буквами "L" и "G", привлекает и развлекает, кивая, покачиваясь и демонстрируя различные эмоции. Видеоролики также пронизаны юношеским задором LG Active Red - последнего дополнения к основной цветовой палитре компании.

Кроме того, LG расширяет свое цифровое взаимодействие с молодыми покупателями по всему миру, повышая узнаваемость бренда через свои официальные каналы в социальных сетях. Начиная с конца августа компания представит эксклюзивные функции, в том числе "фильтр LG Finger Heart Filter" и "пакет наклеек Life's Good Sticker Package", предназначенные для основных социальных медиаплатформ, таких как Instagram и TikTok. Эти творческие элементы, свободно доступные всем пользователям, являются частью более широкого плана компании по запуску глобальной кампании участия, связывающей покупателей с ее брендом новыми и захватывающими способами.

Компания также планирует выпускать совместные материалы с различными влиятельными лицами и фильмы о бренде через глобальные социальные каналы LG, чтобы донести до потребителей смысл понятия Life's Good и основные ценности бренда.

В рамках кампании LG сотрудничает с целым рядом известных людей, воплощающих дух "смелых оптимистов", среди которых Пак Дженни , нигерийско-корейская модель, прокладывающая свой собственный путь с верой в себя и будущее; австралийский пловец и автор-исполнитель Коди Симпсон ; а также Уиллоу Смит , дочь известного певца и голливудского актера Уилла Смита. Благодаря этим значимым партнерствам LG стремится усилить идею Life's Good, вдохновляя и вселяя надежду в покупателей по всему миру.

В июле LG объявила о своем намерении превратиться в "компанию умных решений для жизни", способную объединить и расширить разнообразный опыт клиентов, и в качестве одной из своих основных стратегий последовательно проводит мероприятия LG Brand Reinvent в различных точках контакта с клиентами.

"Компания LG стремится активно общаться с потребителями и предоставлять им инновационные услуги, которые развиваются в ногу со временем и учитывают меняющиеся потребности клиентов", - заявил Ли Чон-cок (Lee Jeong-seok), глава Global Marketing Center LG Electronics. Мы стремимся расширить наше общение с клиентами, искренне разделяя наши основные ценности и идею "Жизнь хороша". Наполненное оптимизмом, это послание будет донесено до клиентов по всему миру в различных точках взаимодействия".