We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ЗАПУСКАЕТ КАМПАНИЮ ‘LIFE`S GOOD’, РАСПРОСТРАНЯЯ ПОСЛАНИЕ ОПТИМИЗМА СРЕДИ КЛИЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
СЕУЛ, 24 августа 2023 года — LG Electronics (LG) запустила новую глобальную кампанию Life's Good, в рамках которой проводятся различные мероприятия "Brand Reinvent", направленные на создание более динамичного и молодого стиля бренда.
Начиная с 22 августа, компания развернула глобальную кампанию Life's Good, представив цифровую наружную рекламу в самых знаковых местах мира, в том числе в Дубае, Лондоне, Нью-Йорке, Вьетнаме и Сеуле. Каждое яркое изображение и захватывающий видеоролик были тщательно проработаны, чтобы продемонстрировать обновленные визуальные темы LG.
Своей глобальной кампанией компания стремится донести до потребителей идею "Life's Good", вдохновляя и побуждая их относиться к жизни с оптимизмом. В свете нарастающей неопределенности и нестабильности в мире, вызванных постпандемическими изменениями, конечной целью кампании является поднятие настроения клиентов и распространение позитивного влияния, способствующего взаимной поддержке.
Наряду с представлением обновленного бренда и визуальной идентичности, новая кампания призвана рассказать о философии и ценностях компании. LG неустанно стремится воплотить в жизнь истинное значение понятия "Life's Good". Чтобы донести эту идею в динамичной и молодежной манере, компания в апреле представила свой новый бренд и визуальный стиль под лозунгом "LG Brand Reinvent".
Рекламные ролики LG можно увидеть на самом высоком в мире здании Бурдж-Халифа в Дубае, на небоскребе Landmark 81 во Вьетнаме, на видео дисплеях на Таймс-сквер в Нью-Йорке и Пикадилли Серкус в Лондоне, на светодиодном экране LG на улице Овало Гутьеррес в Перу, на башне KP Tower в Индии, а также в Южной Корее, что привлекает внимание мировой аудитории. Брендированы лондонские красные двухэтажные автобусы, на которых размещен слоган LG "Life's Good", визуально обновленный в рамках инновационной стратегии по переосмыслению бренда.
В рекламных роликах демонстрируется "Лицо будущего" - улыбающееся лицо, образованное буквами "L" и "G", привлекает и развлекает, кивая, покачиваясь и демонстрируя различные эмоции. Видеоролики также пронизаны юношеским задором LG Active Red - последнего дополнения к основной цветовой палитре компании.
Кроме того, LG расширяет свое цифровое взаимодействие с молодыми покупателями по всему миру, повышая узнаваемость бренда через свои официальные каналы в социальных сетях. Начиная с конца августа компания представит эксклюзивные функции, в том числе "фильтр LG Finger Heart Filter" и "пакет наклеек Life's Good Sticker Package", предназначенные для основных социальных медиаплатформ, таких как Instagram и TikTok. Эти творческие элементы, свободно доступные всем пользователям, являются частью более широкого плана компании по запуску глобальной кампании участия, связывающей покупателей с ее брендом новыми и захватывающими способами.
Компания также планирует выпускать совместные материалы с различными влиятельными лицами и фильмы о бренде через глобальные социальные каналы LG, чтобы донести до потребителей смысл понятия Life's Good и основные ценности бренда.
В рамках кампании LG сотрудничает с целым рядом известных людей, воплощающих дух "смелых оптимистов", среди которых Пак Дженни, нигерийско-корейская модель, прокладывающая свой собственный путь с верой в себя и будущее; австралийский пловец и автор-исполнитель Коди Симпсон; а также Уиллоу Смит, дочь известного певца и голливудского актера Уилла Смита. Благодаря этим значимым партнерствам LG стремится усилить идею Life's Good, вдохновляя и вселяя надежду в покупателей по всему миру.
В июле LG объявила о своем намерении превратиться в "компанию умных решений для жизни", способную объединить и расширить разнообразный опыт клиентов, и в качестве одной из своих основных стратегий последовательно проводит мероприятия LG Brand Reinvent в различных точках контакта с клиентами.
"Компания LG стремится активно общаться с потребителями и предоставлять им инновационные услуги, которые развиваются в ногу со временем и учитывают меняющиеся потребности клиентов", - заявил Ли Чон-cок (Lee Jeong-seok), глава Global Marketing Center LG Electronics. Мы стремимся расширить наше общение с клиентами, искренне разделяя наши основные ценности и идею "Жизнь хороша". Наполненное оптимизмом, это послание будет донесено до клиентов по всему миру в различных точках взаимодействия".
Более подробную информацию о кампании LG "Life's Good" можно найти на сайте.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-life-is-good-zapusk-kampanii-po-vsemu-miru-2023.html isCopied
paste