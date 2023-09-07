We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Вытяжка LG STUDIO, 60 см, высокая мощность, 800м³/ч, очищаемый фильтр, LED подсветка
Вытяжка LG STUDIO, 60 см, высокая мощность, 800м³/ч, очищаемый фильтр, LED подсветка
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип управления
-
кнопочный
-
Производительность обдува (мин-макс)
-
300-800
-
Уровень шума обдува, дБ (мин-макс)
-
50-71
-
Тип фильтра
-
Моющийся алюминиевый жироулавливающий фильтр
-
Тип вытяжки
-
Т-вытяжка
-
Мощность освещения (Ватт)
-
1.5
-
Тип освещения
-
LED-подсветка
-
Цвет корпуса
-
нержавеющая сталь
-
Размер по ширине (мм)
-
600
-
Производительность обдува (мин-макс)
-
300-800
-
Уровень шума обдува, дБ (мин-макс)
-
50-71
-
Тип вытяжки
-
Т-вытяжка
-
Цвет корпуса
-
нержавеющая сталь
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
-
660 x 570 x 380
-
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
-
600 x 440-820 x 500
-
Масса продукта (кг)
-
13.7
-
Характеристика автоматического выключателя (A)
-
1.5
-
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
-
230-240 / 50-60
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.