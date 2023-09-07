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Вытяжка LG STUDIO, 60 см, высокая мощность, 800м³/ч, очищаемый фильтр, LED подсветка

Характеристики

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Вытяжка LG STUDIO, 60 см, высокая мощность, 800м³/ч, очищаемый фильтр, LED подсветка

DCE6601SU

Вытяжка LG STUDIO, 60 см, высокая мощность, 800м³/ч, очищаемый фильтр, LED подсветка

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Объем (л)
800 м³/ч
Габариты (ш x г x в, мм)
600 x 500 x (440~820)
Основная технология
Режим Booster
Особенности
Пятислойный сетчатый фильтр, LED подсветка

Все характеристики

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип управления

кнопочный

ФУНКЦИИ ВЫТЯЖКИ

Производительность обдува (мин-макс)

300-800

Уровень шума обдува, дБ (мин-макс)

50-71

Тип фильтра

Моющийся алюминиевый жироулавливающий фильтр

Тип вытяжки

Т-вытяжка

Мощность освещения (Ватт)

1.5

Тип освещения

LED-подсветка

Цвет корпуса

нержавеющая сталь

Размер по ширине (мм)

600

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность обдува (мин-макс)

300-800

Уровень шума обдува, дБ (мин-макс)

50-71

Тип вытяжки

Т-вытяжка

Цвет корпуса

нержавеющая сталь

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

660 x 570 x 380

Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

600 x 440-820 x 500

Масса продукта (кг)

13.7

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика автоматического выключателя (A)

1.5

Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

230-240 / 50-60

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