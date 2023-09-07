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Вытяжка LG STUDIO, 60 см, LED подсветка, высокая мощность, 800м³/ч, режим Booster, очищаемый фильтр

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Вытяжка LG STUDIO, 60 см, LED подсветка, высокая мощность, 800м³/ч, режим Booster, очищаемый фильтр

HCEZ2415S

Вытяжка LG STUDIO, 60 см, LED подсветка, высокая мощность, 800м³/ч, режим Booster, очищаемый фильтр

Вид спереди

LG_Built-In_DCE6601SU

ОПИСАНИЕ

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Объем (л)
800 м³/ч
Габариты (ш x г x в, мм)
600 x 500 x (440~820)
Основная технология
Режим Booster
Особенности
Пятислойный сетчатый фильтр, LED подсветка, удобное управление

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

вытяжка для настенного монтажа

Тип вытяжки

Т-вытяжка

Материал вытяжки

нержавеющая сталь

Ширина

60см

ДИЗАЙН

Цвет

Стальной

Управление

Кнопочное

Расположение панели управления

спереди

Фильтр

Моющиеся алюминиевые жироулавливающие фильтры (3)

МОЩНОСТЬ РАБОТЫ

Количество скоростей

3 Step + Boost

Мощность работы 1

300м3

Мощность работы 2

470м3

Мощность работы 3

620м3

Boost (Усилитель)

800м3

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Мощность работы 1

108Вт

Мощность работы 2

153Вт

Мощность работы 3

213Вт

Boost (Усилитель)

250Вт

УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума 1

50дБ

Уровень шума 2

61дБ

Уровень шума 3

66дБ

Boost (Усилитель)

71дБ

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки

LED

Мощность подсветки

1.5Вт

Освещение

200 lux

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение

220V~240 В

Общая подключенная нагрузка

225Вт

Частота

50/60 Гц

Макс. Ток

1.5A

ГАБАРИТЫ(ВХШХГ), ММ

Без упаковки

(440~820) x 600 x 500

В упаковке

570 x 660 x 380

ВЕС, КГ

Без упаковки

11.4

В упаковке

13.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия

12 месяцев

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Вид спереди

HCEZ2415S

Вытяжка LG STUDIO, 60 см, LED подсветка, высокая мощность, 800м³/ч, режим Booster, очищаемый фильтр

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