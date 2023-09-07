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Вертикальная вытяжка LG Studio, 60 см, максимальная мощность 640 м3/ч, очищаемый фильтр, LED подсветка

Характеристики

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Вертикальная вытяжка LG Studio, 60 см, максимальная мощность 640 м3/ч, очищаемый фильтр, LED подсветка

HCEZ2427B

Вертикальная вытяжка LG Studio, 60 см, максимальная мощность 640 м3/ч, очищаемый фильтр, LED подсветка

Вид спереди

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем (л)
640 м³/ч
Габариты (ш x г x в, мм)
600 x 430 x (440~820)→ 600 x 430 x (455~835)
Основная технология
Сенсорное управление
Особенности
Низкий уровень шума, пятислойный сетчатый фильтр, LED подсветка

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

вытяжка для настенного монтажа

Тип вытяжки

Вертикальная вытяжка 60 см

Материал вытяжки

Нержавеющая сталь и Закаленное стекло

Ширина

61см

ДИЗАЙН

Цвет

Черное стекло - Нержавеющая сталь

Управление

Сенсорное

Расположение панели управления

спереди

Фильтр

Моющиеся алюминиевые жироулавливающие фильтры (3)

МОЩНОСТЬ РАБОТЫ

Количество скоростей

3 мощности

Мощность работы 1

300м3

Мощность работы 2

470м3

Мощность работы 3

640м3/ч → 630м3

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Мощность работы 1

108Вт

Мощность работы 2

155Вт

Мощность работы 3

220Вт → 215Вт

УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума 1

50дБ

Уровень шума 2

62дБ

Уровень шума 3

67дБ

ПОДСВЕТКА

Тип подсветки

LED

Мощность подсветки

1.5Вт

Освещение

200 lux

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение

220V~240 В

Общая подключенная нагрузка

225Вт

Частота

Гц

Макс. Ток

1.2A

ГАБАРИТЫ(ВХШХГ), ММ

Без упаковки

(440~820) x 600 x 430 → (455~835) x 600 x 430

В упаковке

520 x 655 x 535 → 520 x 652 x 535

ВЕС, КГ

Без упаковки

19.7

В упаковке

17

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия

12 месяцев

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