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Принципиальные различия
Core Tech, сердце и душа всей бытовой техники LG,
создается за счет инновационных технологий.
В основе наших изделий лежат инновационные технологии, определяющие производительность: линейный инверторный компрессор Inverter Linear Compressor™ в холодильниках, двигатель Inverter DirectDrive™ в стиральных машинах и двойной инверторный компрессор DUAL Inverter Compressor™ в кондиционерах.
Речь идет не только об основных технологиях и компонентах.
Это то, чему LG неуклонно следует ради наших клиентов.
Это то, что мы создали с нуля, чтобы отличаться от других.
Это то, что заслужило доверие наших клиентов на протяжении многих лет.
Сейчас, когда мы все переходим к устойчивому образу жизни,
LG Core Tech тоже развивается вместе с нами.
Core Tech — это основа наших технологий, представляющая собой
наши взгляды и философию
и нацеленная на развитие технологий, создающих более благоприятные условия для всех.
Двойной инверторный компрессор LG DUAL Inverter Compressor™, придающий инновационный характер кондиционирующему оборудованию
Компрессор занимает центральное место в кондиционерах и играет важную роль в сжатии и циркуляции хладагента для выработки прохладного, комфортного воздуха в помещении. В кондиционерах LG используется мощный двойной инверторный компрессор DUAL Inverter Compressor™, объединяющий два цилиндра в одном компрессоре. Эти ведущие в отрасли компрессорные технологии обеспечивают передовые решения в области кондиционирования.
Здесь представлены стандартный кондиционер LG и кондиционер LG Dual Inverter.
В неинверторных кондиционерах компрессор с фиксированной скоростью вращения циклически переключается между полной мощностью и выключением, что приводит к перепадам температуры. Инверторные кондиционеры автоматически регулируют скорость компрессора в соответствии с заданной температурой. Это высокоточное управление стабильно и последовательно охлаждает или нагревает воздух, позволяя вам сосредоточиться на главном, а не на термостате.
Мощное охлаждение для быстрого остывания
Вы только что закончили тренировку, и вам нужно быстро остыть?
Кондиционеры LG DUAL Inverter быстро достигают заданной температуры. При высоких температурах инверторный компрессор ускоряется для выработки большего количества холодного воздуха. Мощное охлаждение происходит на 40% быстрее, что позволяет быстро спастись от жары.
*Испытания TUV показали, что инверторный кондиционер LG (US-Q242K*) охлаждает на 40% быстрее, чем неинверторный кондиционер LG (TS-H2465DAO).
Хорошо поддерживаемая температура для всеобщего комфорта
Какой кондиционер может стабильно поддерживать идеальную температуру?
В неинверторных кондиционерах компрессор с фиксированной скоростью вращения циклически переключается между полной мощностью и выключением, что приводит к перепадам температуры. Инверторные кондиционеры автоматически регулируют скорость компрессора в соответствии с заданной температурой. Это высокоточное управление стабильно и последовательно охлаждает или нагревает воздух, позволяя вам сосредоточиться на главном, а не на термостате.
Есть сравнительный график, показывающий, что инверторный кондиционер поддерживает постоянную температуру по сравнению с неинверторным, а рядом с графиком изображена женщина, которой прохладно.
Экономия, которая облегчит вам жизнь
Существует ли кондиционер, позволяющий экономить энергию?
Кондиционеры LG DUAL Inverter настраивают мощность охлаждения, создавая энергосберегающую низкоскоростную зону работы. Двухцилиндровые компрессоры оптимизируют производительность для каждой нагрузки. Это позволяет экономить до 70% энергии. Вас порадует экономия на оплате электроэнергии.
За радостными отцом и сыном включается кондиционер, а вокруг них загораются лампочки и листья, выражающие энергию.
*Испытания TUV показали, что инверторный кондиционер LG (US-Q242K*) экономит на 70% больше энергии, чем неинверторный кондиционер LG (TS-H2465DAO).
Блаженная тишина во время охлаждения
Нужен тихий кондиционер для защиты вашего спокойствия?
Двойной инверторный компрессор Dual Inverter Compressor™ снижает уровень шума при работе за счет балансировки двух цилиндров и минимизации вибрации. Это позволит вам спокойно и комфортно наслаждаться повседневной рутиной.
За спиной женщины, занимающейся йогой с закрытыми глазами, тихо включается кондиционер.
*Протестировано на модели LA-120HSV5.
**Протестировано во внутренней лаборатории LG в 2017 г. Результаты могут различаться в зависимости от условий окружающей среды.
***Источник: Национальная система информации о шуме (www.noiseinfo.or.kr)
Десятилетие надежной работы
Ищете кондиционер с длительным сроком службы?
Инверторные кондиционеры отличаются большей долговечностью и оснащены более современными компонентами, чем кондиционеры с постоянной скоростью вращения. Двойной инверторный компрессор LG DUAL Inverter Compressor™ отличается надежностью в различных условиях эксплуатации и обеспечивает длительное использование, гарантированное *10-летней гарантией. Наслаждайтесь долговременным комфортом и гарантированным душевным спокойствием.
Над счастливой семьей расположен эффектно поблескивающий кондиционер.
*10-летняя гарантия зависит от страны.
**10-летняя гарантия распространяется только на двойной инверторный компрессор.