Удивительный мир кино с телевизорами LG

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG всегда выбирает только лучшее для своих покупателей. Более 60 миллионов зрителей уже выбрали ИВИ*, и LG предлагает отличный шанс окунуться в захватывающий мир кино.
Подписка ИВИ - это возможность получить доступ к более 100 тысяч фильмов, мультфильмов, сериалов и программ* в максимальном качестве и без рекламы.
Получите доступ к масштабным новинкам и блокбастерам, приобретая телевизор или монитор LG в официальном интернет-магазине LG.
Как получить подписку ИВИ от LG?
Период активации подарочных Сертификатов ИВИ*:
до «31» декабря 2023 года,
с доступом на 6 или 12 месяцев с даты активации
Как активировать сертификат ИВИ?
1. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт на ivi.ru
2. Войдите в раздел «Мой ivi»
3. Перейдите в раздел «Активировать сертификат»
Условия активации
- - Территории активации подписки: Республика Казахстан.
- - Сертификат может быть использован только один раз.
- - После истечения срока пользования Подпиской IVI по Сертификату возможно автоматическое продление, которое можно отменить в личном кабинетe сервиса ИВИ.
- - Бесплатный доступ к сервису ИВИ предоставляется на 6 и 12 месяцев при покупке телевизора или монитора бренда LG в официальном интернет-магазине LG на сайте lg.com/kz
За дополнительной информацией можете обратиться по следующим контактам:
Служба поддержки интернет-магазина LG:
(по времени г. Астана)
Служба поддержки участников пользователей сервиса ИВИ
Сервис IVI 18+