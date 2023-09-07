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Удивительный мир кино с телевизорами LG

LG всегда выбирает только лучшее для своих покупателей. Более 60 миллионов зрителей уже выбрали ИВИ*, и LG предлагает отличный шанс окунуться в захватывающий мир кино.

Подписка ИВИ - это возможность получить доступ к более 100 тысяч фильмов, мультфильмов, сериалов и программ* в максимальном качестве и без рекламы.

Получите доступ к масштабным новинкам и блокбастерам, приобретая телевизор или монитор LG в официальном интернет-магазине LG.

Как получить подписку ИВИ от LG?

Покупайте любую модель телевизора или монитора LG в официальном интернет-магазине LG
Получите на почту, указанную при регистрации покупки на сайте, сертификат доступа к Сервису ИВИ
Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт ИВИ и активируйте сертификат

Период активации подарочных Сертификатов ИВИ*:

до «31» декабря 2023 года,

с доступом на 6 или 12 месяцев с даты активации

Полные правила акции

Как активировать сертификат ИВИ?

Начать активацию

Условия активации

  • - Территории активации подписки: Республика Казахстан.
  • - Сертификат может быть использован только один раз.
  • - После истечения срока пользования Подпиской IVI по Сертификату возможно автоматическое продление, которое можно отменить в личном кабинетe сервиса ИВИ.
  • - Бесплатный доступ к сервису ИВИ предоставляется на 6 и 12 месяцев при покупке телевизора или монитора бренда LG в официальном интернет-магазине LG на сайте lg.com/kz

Подробнее на ИВИ

За дополнительной информацией можете обратиться по следующим контактам:

Служба поддержки интернет-магазина LG:

2255 с мобильного телефона
Время работы: 8:00 - 20:00 (ежедневно)
(по времени г. Астана)
Без выходных (не включая национальные праздники).

Служба поддержки участников пользователей сервиса ИВИ

Телефон: Тел.: +7 (717) 264 21 27
Email: support@ivi.ru
Дополнительная информация: ask.ivi.ru
Сервис IVI 18+