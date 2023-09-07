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Оптимальный размер и улучшенное качество стирки

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Оптимальный размер и улучшенное качество стирки

F1056LDP

Оптимальный размер и улучшенное качество стирки

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стиральной машины

Мотор с прямым приводом

Макс. допустимая загрузка (кг)

5

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

180

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор ошибок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды (л)

48

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.04 кВч

Класс энергопотребления

A+++

Класс стирки

A

Класс отжима

B

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок Эко

Синтетика (Лёгкий уход)

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

Шерсть

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Норма

Норма+задержка

Полоскание+отсрочка

Полоскание+отжим

Стирка паром

Интенсивная

Только отжим

Есть

Без отжима

Звуковой сигнал вкл/выкл

Без складок

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x590x850 мм

Регулируемые опоры (мм)

10

ВЕС(КГ)

Нетто

57

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F1056LDP

Оптимальный размер и улучшенное качество стирки