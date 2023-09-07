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Cтиральная машина с прямым приводом LG Direct Drive.

Функции

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Cтиральная машина с прямым приводом LG Direct Drive.

F1068LD

Cтиральная машина с прямым приводом LG Direct Drive.

Одежда малыша

Программа "одежда малыша" достигает температуры до 95°C, при этом все ферменты и бактерии удаляются. Двигатель деликатно заботится о качестве вещей. Так же выводятся остаточные моющие средства из одежды.

Прочный никелевый тэн

С прочным нагревателем от LG из никеля меньше проблем с накипью, поэтому стиральная машина LG сохраняет свою работоспособность гораздо дольше.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Технология Inverter Direct Drive обеспечивает эффективную и тихую стирку.
Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, что значительно повышает эффективность его работы и улучшает энергоэффективность и надежность. Система прямого привода также создает гораздо меньше шума во время работы.
Мы настолько уверены в долговечности нашей системы Прямого Привода, что предоставляем 10 лет гарантии на мотор.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стиральной машины

Мотор с прямым приводом

Макс. допустимая загрузка (кг)

5

Емкость барабана (л)

46

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

1000/800/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Отсрочка стирки

0 ватт в режиме ожидания

Тип мотора

С прямым приводом

Дисплей

LED-дисплей

Внутренний барабан

Рельефный

Лифтеры бака

Волнистые лифтеры

Размер двецы

300 мм

Угол открывания дверцы

180°

Обрамление дверцы

Белое

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды (л)

52

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

0.95 кВч

Время цикла (хлопок-40°C)

83 мин

Класс энергопотребления

A

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Интенсивность отжима

54%

Уровень шума во время стирки (дБ)

54 дБ

Уровень шума во время отжима (дБ)

71 дБ

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок быстро

Синтетика (Лёгкий уход)

Шерсть

Быстро 30

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Полоскание+отжим

Интенсивная

Блокировка от детей

Отсрочка времени

Без складок

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x440x850

Упаковка

660x540x890

ВЕС(КГ)

Нетто

59

Упаковка

62

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F1068LD

Cтиральная машина с прямым приводом LG Direct Drive.