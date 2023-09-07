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Cтиральная машина с прямым приводом LG Direct Drive.
Cтиральная машина с прямым приводом LG Direct Drive.
Одежда малыша
Прочный никелевый тэн
ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА
Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, что значительно повышает эффективность его работы и улучшает энергоэффективность и надежность. Система прямого привода также создает гораздо меньше шума во время работы.
Мы настолько уверены в долговечности нашей системы Прямого Привода, что предоставляем 10 лет гарантии на мотор.
ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА
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Все характеристики
-
Тип стиральной машины
-
Мотор с прямым приводом
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
5
-
Емкость барабана (л)
-
46
-
Интеллектуальная система стирки
-
●
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Образование пены и удаление
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1000/800/400/Без отжима
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Отсрочка стирки
-
●
-
0 ватт в режиме ожидания
-
●
-
Тип мотора
-
С прямым приводом
-
Дисплей
-
LED-дисплей
-
Внутренний барабан
-
Рельефный
-
Лифтеры бака
-
Волнистые лифтеры
-
Размер двецы
-
300 мм
-
Угол открывания дверцы
-
180°
-
Обрамление дверцы
-
Белое
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
Расход воды (л)
-
52
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
0.95 кВч
-
Время цикла (хлопок-40°C)
-
83 мин
-
Класс энергопотребления
-
A
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Интенсивность отжима
-
54%
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
54 дБ
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
71 дБ
-
Одежда малыша
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок быстро
-
●
-
Синтетика (Лёгкий уход)
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Полоскание+отжим
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Отсрочка времени
-
●
-
Без складок
-
●
-
Нетто
-
600x440x850
-
Упаковка
-
660x540x890
-
Нетто
-
59
-
Упаковка
-
62
-
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F1068LD
Cтиральная машина с прямым приводом LG Direct Drive.