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Стиральная машина F1096SD3
Стиральная машина F1096SD3
Функция Inverter Control
Функция Inverter Control
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Все характеристики
-
Тип установки
-
Отдельностоящая
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
●
-
Максимальная скорость отжима
-
1000
-
Диапазон температуры стирки, ℃
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Тип барабана
-
Плоский
-
Управление
-
Электронное
-
Система интеллектуальной стирки
-
●
-
Размеры (Ш x Г x В), мм
-
600 x 360 x 850
-
Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм
-
645 х 530 х 885
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
Глубина с учетом двери, см
-
38
-
Цвет
-
Белый
-
Цвет дверцы
-
Хромированный
-
Вес, кг
-
56
-
Вес с упаковкой, кг
-
59
-
Тип загрузки
-
Фронтальная
-
Максимальная загрузка при стирке, кг
-
4
-
Инверторный мотор с прямым приводом
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Технология "6 движений заботы"
-
●
-
Количество программ
-
13
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Смешанная ткани
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Забота о здоровье
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Одежда малыша
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Повседневная стирка
-
●
-
Интенсивно 60
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Полоскание+Отжим
-
●
-
Энергопотребление, кВт/ч
-
0.76
-
Класс энергоэффективности
-
A
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Уровень шума при стирке, дБ
-
57
-
Уровень шума при отжиме, дБ
-
74
-
Дисплей
-
LED
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Индикатор ошибок / Самодиагностика
-
●
-
Индикатор загрузки
-
●
-
Система пеноподавления
-
●
-
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F1096SD3
Стиральная машина F1096SD3