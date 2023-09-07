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Экологические инновации от LG сделают Вашу жизнь более сбалансированной
Экологические инновации от LG сделают Вашу жизнь более сбалансированной
Паронагреватель
Освежение паром
Протестировано и сертифицировано АДАИР
опасны для людей с очень чувствительной кожей. Стиральная машинка с паронагревателем и прямым приводом была ПРОтестирована Ассоциацией детских аллергологов и иммунологов России и соответствует высоким стандартам по удалению аллергенов с одежды.
Паровой генератор
6 Движений заботы
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.
6 Движений заботы
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Инверторный двигатель с прямым приводом
Инверторный двигатель с прямым приводом
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Как функция стирки паром True Steam позволяет удалить аллергены
1. Обработка Аллергенов:Пар (1/1600 от объема воды) более глубоко проникает в волокна ткани.
2. Растворение Аллергенов:Температура подерживается на уровне, оптимальном для растворения аллергенов.
3. Удаление Аллергенов:Аллергены вымываются из ткани под действием центробежной силы.
Как функция стирки паром True Steam позволяет удалить аллергены
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Как при помощи программы "Освежить" избавить одежду от складок и неприятных запахов
Как при помощи программы
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Инверторный контроль мотора
Инверторный контроль мотора
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Все характеристики
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
8
-
Емкость барабана (л)
-
62
-
Интеллектуальная система стирки
-
●
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Образование пены и удаление
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Отсрочка стирки
-
●
-
0 ватт в режиме ожидания
-
●
-
Система “Полоскание душем”
-
●
-
Тип дверцы
-
Автодверца
-
Дисплей
-
LED-дисплей
-
Стирка паром
-
●
-
Внутренний барабан
-
Рельефный
-
Лифтеры бака
-
Волнистые лифтеры
-
Размер двецы
-
350 мм
-
Угол открывания дверцы
-
140°
-
Обрамление дверцы
-
Черное
-
Блокировка воды
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
Расход воды (л)
-
56
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
1.04 кВч
-
Время цикла (хлопок-40°C)
-
94 мин
-
Класс энергопотребления
-
A+++
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Интенсивность отжима
-
53%
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
54 дБ
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
67 дБ
-
Функция Освежить
-
●
-
Защита от аллергии
-
●
-
Одежда малыша
-
-
-
Забота о коже
-
-
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Синтетика (Лёгкий уход)
-
●
-
Смешанная стирка
-
●
-
Тёмная одежда
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Бесшумная стирка
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Шерсть
-
-
-
Ручная стирка / Шерсть
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Интенсивно 60
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Норма
-
●
-
Полоскание отсрочка
-
●
-
Норма+задержка
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Полоскание++
-
●
-
Полоскание+отсрочка
-
●
-
Полоскание+отжим
-
●
-
Стирка паром
-
●
-
Заботливая стирка
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Очистка бака
-
●
-
Только отжим
-
●
-
Без отжима
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Отсрочка времени
-
●
-
Предпочитаемая
-
●
-
Экономия времени
-
●
-
Замачивание
-
-
-
Без складок
-
-
-
Нетто
-
600x590x850 мм
-
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F1280TDS
Экологические инновации от LG сделают Вашу жизнь более сбалансированной