Высокая производительность

Паровой генератор, преобразующий воду в пар, выводит технологию стирки на шаг вперед. Теперь Вы можете наслаждаться стиркой с паровой стиральной машиной LG, не переживая по поводу высоких затрат на электроэнергию. Паровой генератор потребляем меньше воды и энергии для образования пара по сравнению с нагреванием воды во всем барабане.