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Высокая производительность

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Высокая производительность

F12A8HDS

Высокая производительность

Технология "6 Движений заботы" 6 Motion

Технология "6 Движений заботы" с шестью уникальными алгоритмами вращения барабана обеспечивает оптимальную стирку для каждого вида ткани, эффективно и бережно отстирывает самые сложные загрязнения даже на деликатных тканях.
Благодаря передовой технологии мотора с Прямым Приводом, его скорость и движение варьируются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

Паронагреватель

Функция пара True Steam™ делает стирку деликатнее, взяв на себя все заботы по уходу за одеждой.

3 причины для покупки

Технология "6 движений заботы"
Как только программа стирки выбранна на основании типа ткани, "6 Движений заботы" включает в себя оптимизированные движения и обеспечивает высокое качество стирки с минимальным повреждением одежды.

Протестировано и сертифицировано АДАИР

Высокая температура пара позволяет идеально растворять любые оставшиеся аллергены, которые могут быть
опасны для людей с очень чувствительной кожей. Стиральная машинка с паронагревателем и прямым приводом была ПРОтестирована Ассоциацией детских аллергологов и иммунологов России и соответствует высоким стандартам по удалению аллергенов с одежды.

Удаление складок

Оценка по стандартам AATCC:
-Одежда: рубашка 3 шт.
-Ткань: хлопок 75% Полиэстер 25%

Паровой генератор

Паровой генератор, преобразующий воду в пар, выводит технологию стирки на шаг вперед. Теперь Вы можете наслаждаться стиркой с паровой стиральной машиной LG, не переживая по поводу высоких затрат на электроэнергию. Паровой генератор потребляем меньше воды и энергии для образования пара по сравнению с нагреванием воды во всем барабане.

Оптимизация смачивания

Малые частицы пара позволяет моющему средству проникать более глубоко в ткань

Быстрое нагревание

Наилучшая температура воды для стирки от 40 до 60 градусов.Каждое пятно имеет свою оптимальную температуру удаления, поэтому температуру воды следует повышать ступенчато для обеспечения достаточного времени.

6 Движений заботы

Технология "6 движений заботы" с 6 различными алгоритмами вращения барабана, максимально адаптированных к типам тканей и степени загрязнения белья, обеспечивает эффективное отстирывание и бережное отношение даже к самым деликатным тканям.
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

6 Движений заботы

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Инверторный двигатель с прямым приводом

Технология "6 движений заботы" с 6 различными алгоритмами вращения барабана, максимально адаптированных к типам тканей и степени загрязнения белья, обеспечивает эффективное отстирывание и бережное отношение даже к самым деликатным тканям.
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

Инверторный двигатель с прямым приводом

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Как с помощью программы "защитА от аллергии" удалить аллергены

Функция пара True Steam обеспечивает сохранение температуры внутри барабана на уровне 50-60˚C , что позволяет уничтожать аллергены.
- Обработка Аллергенов:Пар (1/1600 от объема воды) более глубоко проникает в волокна ткани.
- Растворение Аллергенов:Температура подерживается на уровне, оптимальном для растворения аллергенов.
- Удаление Аллергенов:Аллергены вымываются из ткани под действием центробежной силы.

Как с помощью программы

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Как при помощи программы "Освежить" избавить одежду от складок и неприятных запахов

Как при помощи программы

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Инверторный контроль мотора

Система инверторного контроля поддерживает постоянную скорость работы мотора и оптимальное потребление энергии на каждом этапе. Это позволит не только сократить Ваши расходы на воду и электроэнергию, но так же обеспечить оптимальное качество стирки.

Инверторный контроль мотора

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стиральной машины

Мотор с прямым приводом

Макс. допустимая загрузка (кг)

7

Интеллектуальная система стирки

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

1200/1000/800/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Отсрочка стирки

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Дисплей

LED-дисплей

Стирка паром

Внутренний барабан

Пузырьковый

Размер двецы

350 мм

Угол открывания дверцы

120°

Блокировка воды

Технология 6 Motion

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Touch LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

Сертификат "Wool Mark"

"6 Движений заботы"

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

Сертификат "AAFA"

Сертификат "BAF"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды (л)

60

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.05 кВч

Класс энергопотребления

A++

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума во время стирки (дБ)

54 дБ

Уровень шума во время отжима (дБ)

67 дБ

ПРОГРАММЫ

Функция Освежить

Защита от аллергии

Хлопок

Хлопок Эко

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

Бесшумная стирка

Деликатная

Шерсть

Быстро 30

Повседневная стирка

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Интенсивно 60

ВЕС(КГ)

Нетто

65

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Норма

Норма+задержка

Полоскание+

Полоскание++Без слива

Полоскание+отжим

Стирка паром

Интенсивная

Очистка бака

Только отжим

Звуковой сигнал вкл/выкл

Предпочитаемая

Экономия времени

Суперполоскание

Выбор скорости отжима

Слив

Выбор температурного режима

Режим таймера

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x480x850 мм

Регулируемые опоры (мм)

10

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F12A8HDS

Высокая производительность