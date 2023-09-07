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Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах

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Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах

F1495BDS

Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах

Паронагреватель

Функция пара True Steam™ делает стирку деликатнее, взяв на себя все заботы по уходу за одеждой.

Освежение паром

3 причины для покупки

Технология "6 движений заботы"
Как только программа стирки выбранна на основании типа ткани, "6 Движений заботы" включает в себя оптимизированные движения и обеспечивает высокое качество стирки с минимальным повреждением одежды.

Протестировано и сертифицировано АДАИР

Высокая температура пара позволяет идеально растворять любые оставшиеся аллергены, которые могут быть
опасны для людей с очень чувствительной кожей. Стиральная машинка с паронагревателем и прямым приводом была ПРОтестирована Ассоциацией детских аллергологов и иммунологов России и соответствует высоким стандартам по удалению аллергенов с одежды.

Удаление складок

Оценка по стандартам AATCC:
-Одежда: рубашка 3 шт.
-Ткань: хлопок 75% Полиэстер 25%

Паровой генератор

Паровой генератор, преобразующий воду в пар, выводит технологию стирки на шаг вперед. Теперь Вы можете наслаждаться стиркой с паровой стиральной машиной LG, не переживая по поводу высоких затрат на электроэнергию. Паровой генератор потребляем меньше воды и энергии для образования пара по сравнению с нагреванием воды во всем барабане.

Оптимизация смачивания

Малые частицы пара позволяет моющему средству проникать более глубоко в ткань.

Быстрое нагревание

Наилучшая температура воды для стирки от 40 до 60 градусов.Каждое пятно имеет свою оптимальную температуру удаления, поэтому температуру воды следует повышать ступенчато для обеспечения достаточного времени.

6 Движений заботы

Технология "6 движений заботы" с 6 различными алгоритмами вращения барабана, максимально адаптированных к типам тканей и степени загрязнения белья, обеспечивает эффективное отстирывание и бережное отношение даже к самым деликатным тканям.
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

6 Движений заботы

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Инверторный двигатель с прямым приводом

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, что значительно повышает эффективность его работы и улучшает энергоэффективность и надежность. Система прямого привода также создает гораздо меньше шума во время работы. Мы настолько уверены в долговечности нашей системы Прямого Привода, что предоставляем 10 лет гарантии на мотор.

Инверторный двигатель с прямым приводом

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Как функция стирки паром True Steam позволяет удалить аллергены

Функция пара True Steam обеспечивает сохранение температуры внутри барабана на уровне 50-60˚C , что позволяет уничтожать аллергены.
1. Обработка Аллергенов:Пар (1/1600 от объема воды) более глубоко проникает в волокна ткани.
2. Растворение Аллергенов:Температура подерживается на уровне, оптимальном для растворения аллергенов.
3. Удаление Аллергенов:Аллергены вымываются из ткани под действием центробежной силы.

Как функция стирки паром True Steam позволяет удалить аллергены

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Как при помощи программы "Освежить" избавить одежду от складок и неприятных запахов

Как при помощи программы

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Инверторный контроль мотора

Система инверторного контроля поддерживает постоянную скорость работы мотора и оптимальное потребление энергии на каждом этапе. Это позволит не только сократить Ваши расходы на воду и электроэнергию, но так же обеспечить оптимальное качество стирки.

Инверторный контроль мотора

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Печать

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F1495BDS

Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах