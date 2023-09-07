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Стиральная машина LG 6.5 кг - 6 движений заботы | Steam™
Стиральная машина LG 6.5 кг - 6 движений заботы | Steam™
*Стим.
*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.
*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
6.5
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 440
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
Все характеристики
-
Добавление вещи
-
Нет
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
Да
-
Замок от детей
-
Да
-
ColdWash
-
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
-
Да
-
Уровень моющего средства
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Очистка ezDispense
-
Нет
-
Предварительная стирка
-
Да
-
Дистанционный пуск
-
Нет
-
Полоскание+
-
Нет
-
Полоскание + Отжим
-
Да
-
Уровень кондиционера
-
Нет
-
Вращение
-
1200/1100/1000/800/400/без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Нет
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
-
Да
-
TurboWash
-
Нет
-
Отжим
-
Да
-
Wi-Fi
-
Нет
-
Простой уход за складками
-
Нет
-
Штрих-код
-
8806084112644
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
6.5
-
Тип дисплея
-
Регуляторы + cенсорный LED
-
Таймер задержки
-
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
-
Да
-
Значок индикатора
-
18:88
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 x 540
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
490
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
-
890
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 440
-
Вес с упаковкой (кг)
-
64.0
-
Масса (кг)
-
60.0
-
Класс энергоэффективности (стирка)
-
А
-
Технология 6 Motion DD
-
Да
-
Добавление вещи
-
Нет
-
AI DD
-
Нет
-
Автоматический перезапуск
-
Да
-
Centum System
-
Нет
-
Лифтеры
-
Пластиковый барабан
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Двойная сушка
-
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
-
Да
-
Сигнал окончания цикла
-
Да
-
ezDispense
-
Нет
-
TurboWash
-
Нет
-
Система обнаружения пены
-
Да
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
Да
-
Ножки для регулировки уровня
-
Да
-
LoadSense
-
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
-
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
-
Нет
-
TurboWash360˚
-
Нет
-
Тип
-
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
-
Да
-
Подключение воды (горячая / холодная)
-
Только холодная
-
Уровень воды
-
Авто
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Тип дверцы
-
Черная тонированная круглая крышка PC
-
Совместимость с LG TWINWash
-
Нет
-
Детская одежда
-
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
Нет
-
Автоматическая стирка
-
Нет
-
Одежда малыша
-
Нет
-
Одежда для малышей
-
Нет
-
Холодная Стирка
-
Нет
-
Цветные ткани
-
Нет
-
Хлопок
-
Да
-
Хлопок+
-
Нет
-
Темные ткани
-
Нет
-
Деликатная
-
Да
-
Моя программа
-
Нет
-
Слив + отжим
-
Нет
-
Пуховые вещи
-
Нет
-
Повседневная
-
Да
-
Эко 40-60
-
Нет
-
Бережная
-
Нет
-
Гигиена
-
Нет
-
Интенсивно 60
-
Нет
-
Смешанная
-
Да
-
Верхняя одежда
-
Нет
-
Быcтpо 30
-
Да
-
Быстрая стирка
-
Нет
-
Освежить
-
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
-
Да
-
Бecшyмнaя
-
Нет
-
Забота о здоровье
-
Нет
-
Быстро 14
-
Нет
-
Быстрая стирка+сушка
-
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
Да
-
Удаление пятен
-
Нет
-
Освежение паром
-
Нет
-
Очистка барабана
-
Да
-
TurboWash 39
-
Нет
-
TurboWash 49
-
Нет
-
TurboWash 59
-
Нет
-
Хлопок 20°C
-
Нет
-
Ручная стирка
-
Нет
-
Стирка джинсов/ Темных тканей
-
Нет
-
Предварительная стирка + Хлопок
-
Нет
-
Быстрая стирка 12
-
Нет
-
Быстрая стирка 60
-
Нет
-
Полоскание
-
Нет
-
Отжим+слив
-
Нет
-
Стирка+сушка
-
Нет
-
Шерсть
-
Да
-
Цикл загрузки
-
Нет
-
Мониторинг энергопотребления
-
Нет
-
Удаленный пуск и контроль цикла
-
Нет
-
Умная диагностика
-
Нет
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Нет
-
Функция Tub Clean Coach
-
Нет
-
Умное сопряжение
-
Нет
-
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Стиральная машина LG 6.5 кг - 6 движений заботы | Steam™