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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

F2T9GW9P

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

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Исскуственный интеллект AI DD™

Умная забота о ваших вещах

Технология AI DD™ (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани,определяя до 20 000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 года.
Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI Direct Drive доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»).

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Технология AI DD - это Искусственный Интеллект, который определяет не только вес, но и мягкость ткани, и подбирает оптимальные движения барабана для деликатной и эффективной стирки.
Эффективная стирка за 39 минут<br>3
TurboWash™360˚

Эффективная стирка за 39 минут

Благодаря TurboWash™360˚ ваше белье будет идеально чистым всего за 39 минут, с минимальным повреждением ткани. Распыление 3D быстрее достигает каждого уголка барабана, благодаря чему время замачивания сокращается, а белье насыщается водой более равномерно.

*Испытания проведены в лаборатории LG; при стирке в режиме «Хлопок» / 40 °C / 1400 об/мин, сравнение "с TurboWash ™ и" без TurboWash ™ (половина нагрузки).
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.

Улучшенная энергоэффективность

Быстрая и деликатная стирка с меньшим потреблением энергии.

Распыление 3D с инверторным насосом

Исскуственный интеллект AI DD™ , определяя расположение белья в барабане, направляет потоки воды под разными углами с определенной мощностью благодаря инверторному насосу.Это позволяет снизить общее время цикла стирки без видимых дефектов.

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Удаление складок, удаление аллергенов
Стирка с паром Steam

Удаление складок, удаление аллергенов

Технология Steam ™ удалаяет до 99.9% аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания, при этом удаляя до 30%* складок на одежде.

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки. .

На 30% меньше складок

Складки на одежде образованные во время стирки , устраняются с помощью пара Steam .

Удаление аллергенов на 99,9%

При помощи функции пара Steam .
УВЕЛИЧЕННАЯ ЗАГРУЗКА

Увеличенная вместимость при том же объеме

Теперь барабан машины более вместительный при том же размере.
Улучшенный срок службы

Улучшенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.

ThinQ

Технология ThinQ™ позволяет вам управлять и следить за процессом стирки в любом месте и в любое время. Вы можете отслеживать энергопотребление или использовать функцию «Загрузить цикл», чтобы добавлять новые циклы стирки на протяжении всего срока службы стиральной машины.

* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Функция «Добавить белье»

Если вы забыли положить вещь в стирку, вы можете добавить ее даже после начала цикла. Стиральная машина LG оснащена кнопкой «Добавить белье», которая позволяет открыть дверцу в процессе стирки и добавить забытое белье.

10 лет Гарантии

Инверторный мотор с системой прямого привода повышает качество стирки, является более долговечным и в то же время не издает шума и не вибрирует. Кроме того затрачивает меньше энергии, сокращая энергопотребление.

*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Загрузка
8,5 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 х 470 х 850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

8.5

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 х 850 х 470

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Черная сталь

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Хлопок

Деликатная

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Шерсть

Бecшyмнaя

Быстро 14

TurboWash 39

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

8.5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 х 850 х 470

Масса (кг)

60

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 х 885 х 580

Вес с упаковкой (кг)

64

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

490

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1015

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

Система обнаружения пены

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F2T9GW9P

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

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