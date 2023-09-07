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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam™, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam™, ThinQ

TW4V9RW9P

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam™, ThinQ

AI DD™

Интеллектуальная система определения

В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат - высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.

*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (если сравнить модели F2V9GWP2W и F5VR). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)

Что такое AI DD™?

Технология AI DD™ определяет не только вес, но и мягкость ткани, и выбирает оптимальный режим движения барабана специально для этой ткани.
TurboWash™360˚

Полный цикл стирки за 39 минут

С технологией TurboWash™ 360˚ полный цикл стирки без потери качества стал возможен всего за 39 минут.

* Испытание проведено компанией Intertek по стандарту IEC 60456: редакция 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 4 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» с функцией TurboWash (F2V9GWP2W c F5VR). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.

Экономия времени и электроэнергии

Ускоренная стирка позволяет экономить электроэнергию и сохраняет внешний вид вещей.

Система распыления воды 3D мультиспрей

На передней части барабана расположены 4 форсунки, через которые под разным углом и с разным давлением подается вода с моющим средством, глубоко и равномерно проникающим в волокна ткани. Это способствует увеличению времени взаимодействия моющего средства и воды с бельем, а также повышает качество и скорость стирки.

Система распыления воды 3D мультиспрей1

Функция «Пара» (Steam)

Более гигиеничная стирка

Технология LG Steam ™ удалает количество аллергенов на 99,9% , такие как пылевые клещи, вызывающих аллергию.

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF) *Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.

На 30% меньше складок

Складки исчезают при обработке паром во время вращения барабана стиральной машины.

Устранение аллергенов на 99,9%

При помощи функции пара Steam
Срок службы

Увеличенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.

Более элегантный дизайн

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием.

* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Функция «Добавить белье»

Если вы забыли положить вещь в стирку, вы можете добавить ее даже после начала цикла. Стиральная машина LG оснащена кнопкой «Добавить белье», которая позволяет открыть дверцу в процессе стирки и добавить забытое белье.
10 лет Гарантии1

10 лет Гарантии

Инверторный мотор с системой прямого привода повышает качество стирки, является более долговечным и в то же время не издает шума и не вибрирует. Кроме того затрачивает меньше энергии, сокращая энергопотребление.

Мобильная диагностика1

Мобильная диагностика

Функция мобильной диагностики позволяет выполнить проверку работы стиральной машины без вызова специалистов сервисного центра.

ThinQ3

ThinQ

Технология ThinQ™ позволяет вам управлять и следить за процессом стирки в любом месте и в любое время. Вы можете отслеживать энергопотребление или использовать функцию «Загрузить цикл», чтобы добавлять новые циклы стирки на протяжении всего срока службы стиральной машины.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Загрузка
Стирка 10,5 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600x560x850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Черная сталь

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Хлопок

Деликатная

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Шерсть

Бecшyмнaя

Быстро 14

TurboWash 39

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Масса (кг)

70

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 х 660

Вес с упаковкой (кг)

74

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

590

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1100

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TW4V9RW9P

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam™, ThinQ