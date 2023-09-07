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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam™, ThinQ
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam™, ThinQ
*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (если сравнить модели F2V9GWP2W и F5VR). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)
* Испытание проведено компанией Intertek по стандарту IEC 60456: редакция 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 4 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» с функцией TurboWash (F2V9GWP2W c F5VR). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
Экономия времени и электроэнергии
Система распыления воды 3D мультиспрей
На передней части барабана расположены 4 форсунки, через которые под разным углом и с разным давлением подается вода с моющим средством, глубоко и равномерно проникающим в волокна ткани. Это способствует увеличению времени взаимодействия моющего средства и воды с бельем, а также повышает качество и скорость стирки.
Система распыления воды 3D мультиспрей1
Более гигиеничная стирка
*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF) *Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.
* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
10.5
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 560
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Черная сталь
-
Умная диагностика
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
Добавление вещи
-
●
-
AI DD
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Хлопок+
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Бecшyмнaя
-
●
-
Быстро 14
-
●
-
TurboWash 39
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Вращение
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Простой уход за складками
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
10.5
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 560
-
Масса (кг)
-
70
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 х 660
-
Вес с упаковкой (кг)
-
74
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
590
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)
-
1100
-
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TW4V9RW9P
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam™, ThinQ