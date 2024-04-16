ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящие правила участия в конкурсе «Optimism Your Feed» (далее – «Конкурс») являются соглашением между ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» (далее – «Организатор») и участником Конкурса. Участвуя в Конкурсе, участник соглашается с настоящими правилами участия в Конкурсе (далее – «Правила»).

1. Общие положения

1.1. Организатор: ТОО «Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Самгау, ул. Кокорай, 2/9; фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 42, бизнес-центр «Baykonyr», 13 этаж.

1.2. Участник: Участниками Конкурса могут являться только лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Республики Казахстан, а также нерезиденты Республики Казахстан, имеющие вид на жительство, выполнившие все условия настоящих Правил.

1.3. Период проведения Конкурса: «13» августа– «23» сентября 2024 года (23:59) по времени г. Астана.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. Для участия Участнику необходимо создать видео в вертикальном формате с его рассказом о том, почему жизнь хороша. Публикация Участника должна нести в себе положительный контекст в духе кампании Life`s Good и способствовать созданию более позитивной атмосферы в социальных сетях.

2.2. Примеры постов:

• https://www.instagram.com/p/C8zB9W4Mpkh/?igsh=aTVuNnh3eWloODN

• https://www.instagram.com/p/C8JdibDuMVk/

• https://www.instagram.com/p/C-ZulN6uCG7/

2.3. Опубликовать его в социальной сети Instagram с отметкой аккаунта @lg_electronics_kz и хэштегом #OptimismYourFeedKZ #OptimismYourFeed. 2.4. Профиль Участника должен быть открытым до конца Конкурса.

3. Призы

3.1. 200 Участников, которые сделают публикации в формате Конкурса с хештегами, получат брендированные термосы (будут определены в прямом эфире посредством рандомайзера на официальной странице LG в Instagram).

3.2. 40 Участников, которые сделают публикации в формате конкурса с хештегами, получат купоны на покупку техники LG со скидкой 20 000 тенге в онлайн-магазине LG.kz (будут определены в прямом эфире посредством рандомайзера на официальной странице LG в Instagram).

3.3. Главные призы конкурса:

1 место: Телевизор LG OLED evo AI B4 4K OLED65B4

2 место: Стиральная машина + Сушка LG WashTower, AI DD™ (13/10 кг)

3 место: Беспроводной пылесос LG CordZero™ A9K-PRO1 Kompressor™.

4. Даты

4.1. Конкурс продлится до 23 сентября 2024 года включительно. Обладатели главных призов, по результатам выбора жюри, будут объявлены 3 октября 2024 г. на странице @lg_electronics_kz в Instagram.

4.2. Обладатели термосов станут известны 3 октября 2024 года, а имена 40 Участников, которые получат купоны, будут объявлены 29 августа 2024 года.

5. Другое

5.1. Принимая участие в Конкурсе, предоставляя информацию, являющуюся персональными данными, Участник дает свое согласие на обработку его следующих персональных данных:

1. фамилия, имя, отчество;

2. номер телефона;

3. почтовый адрес;

4. адрес электронной почты;

5. адрес доставки.

Купон можно применить по 31 декабря 2024 года 1 раз на 1 товар, стоимость которого должна превышать 150 000 тенге.

Сбор и обработка персональных данных Участника осуществляется в целях продвижения товара, увеличения продаж, популяризации бренда LG в Республике Казахстан, а также с целью контроля проведения Конкурса, выполнения ее условий, осуществления рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, а также для осуществления иных, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, действий в маркетинговых целях.

Согласие Участника предоставляется на осуществление следующих операций с использованием средств автоматизации или без использования таких средств:

1. сбор, накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, передача, предоставление доступа, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных;

2. передача персональных данных осуществляется следующим третьим лицам:

(i) контрагентам Организатора, которые оказывают курьерские услуги, маркетинговые услуги;

(ii) сервисные центры Организатора;

(iii) контрагентам Организатора, оказывающим услуги облачного хранения в зашифрованном виде;

(iv) компании группы компаний LG.

Организатор Конкурса осуществляет трансграничную передачу персональных данных Участника. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие Организатору и (или) его контрагентам на передачу данных в третьи страны без ограничения перечня стран, в которые могут быть переданы персональные данные.

Обработка персональных данных осуществляется до достижения целей их сбора и обработки, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Принимая участие в Конкурсе, Участники дают согласие на размещение фотографий/ видео/ роликов с их изображением/ участием, а также на использование/ размещение фотографий, представленных Участниками для участия в Конкурсе с хэштегами #OptimismYourFeedKZ и #OptimismYourFeed, на сайте Организатора, а также на официальных страницах Организатора в социальных сетях, а также на сайте и на страницах в социальных сетях третьих лиц-контрагентов Организатора, которые оказывают Организатору услуги по проведению Конкурса.

Участник Конкурса может отозвать свое согласие на обработку персональных данных в порядке и объеме, установленном законодательством Республики Казахстан и правилами Организатора Конкурса. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурсе и делает невозможным получение приза.

Участник осуществляет отзыв согласия на обработку персональных данных посредством соответствующего письменного уведомления Организатора.

5.2. Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.

5.3. Участнику Конкурса могут позвонить из Отдела качества для контроля качества обслуживания для получения отзыва. Участник Конкурса вправе отказаться от предоставления своего мнения.

5.4. Участниками Конкурса не могут быть действующие сотрудники Организатора.

5.5. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в Конкурсе третьему лицу (лицам).

5.6. В случае, если Победитель не воспользовался выигрышем в указанные даты, выигрыш аннулируется.

5.7. Организатор имеет право в одностороннем порядке отменить Конкурс или изменить настоящие Правила, предварительно уведомив Участников путем размещения соответствующего сообщения на официальной странице Организатора в социальной сети Instagram, на официальном сайте Организатора lg.com/kz. Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации по вышеуказанным адресам или дополнительная дата, указанная на странице Конкурса. При несогласии с указанными изменениями Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе. Продолжение участия в Конкурсе по истечении этой даты рассматривается как согласие Участника с внесенными изменениями.

Контактные данные колл-центра Организатора:

2255 с мобильного телефона

8 8000 805 805 с городского телефона 10:00 - 22:00 (ежедневно)