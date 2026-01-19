Домашний уют: как организовать кухню с техникой LG

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Кухня – это сердце дома, где повседневные заботы переплетаются с моментами уюта и общения. Здесь мы готовим, собираемся всей семьей и создаем атмосферу тепла и комфорта. Чтобы кухня работала на вас, важно продумать интерьер и функциональные решения: удобные зоны хранения, эргономичная техника и логичная организация рабочего пространства.
В больших кухнях или студиях удобно выделять функциональные зоны: зона готовки, хранения продуктов и бытовой техники, а также обеденная или барная зона. Многодверный холодильник LG GR‑X24FQEKM позволяет хранить продукты всей семьи и распределять их по полкам так, чтобы все было удобно и аккуратно. Объем 527 л и продуманная внутренняя организация создают пространство для крупногабаритных продуктов и отдельных зон для овощей, фруктов и напитков. Технология LinearCooling™ поддерживает стабильную температуру и уменьшает колебания, чтобы продукты дольше оставались свежими и сочными. DoorCooling+™ обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение на всех полках, а система No Frost предотвращает образование наледи и избавляет от необходимости размораживания. Дополнительную свежесть и чистоту воздуха поддерживает Hygiene Fresh+™, удаляя до 99,999 % бактерий и неприятные запахи. InstaView™ позволяет заглянуть внутрь, постучав по стеклу, не открывая дверцу, что экономит холод и снижает энергозатраты, а управление через LG ThinQ™ делает холодильник еще удобнее, позволяя контролировать его работу с телефона.
Морозильная камера LG GC‑B404FEQM на 324 л помогает удобно хранить замороженные продукты. Технология Express Freeze быстро снижает температуру, а система Smart Inverter Compressor работает тихо и экономично. Благодаря сменным панелям и разнообразию цветовых решений морозильная камера легко впишется в стиль вашей кухни.
Продуманная бытовая техника делает рутину легкой и приятной. Стиральная и сушильная машина LG WashTower™ W4W8LVPK2HM объединяет два устройства в одном корпусе, экономя место и освобождая время для семьи. Максимальная загрузка до 13 кг для стирки и 10 кг для сушки позволяет справляться с большим объемом белья за один цикл. AI DD™ автоматически определяет тип ткани и вес загрузки, подбирая оптимальный алгоритм стирки, чтобы вещи дольше сохраняли форму и цвет. TurboWash™ 360° ускоряет процесс без потери качества, а Dual Inverter HeatPump™ обеспечивает энергосберегающую сушку. Панель управления интуитивна, а управление через LG ThinQ™ позволяет запускать и контролировать циклы дистанционно, даже когда вы заняты на кухне или находитесь вне дома.
Чтобы кухня выглядела стильно и была удобной, используйте несколько простых приемов:
• Зонирование пространства: делите кухню на области для готовки,
хранения и приема пищи, чтобы рабочий процесс был логичным и быстрым.
• Цвет и материалы: техника, подобранная под мебель и отделку, органично вписывается в интерьер и подчеркивает стиль.
• Вертикальное хранение и органайзеры: высокие шкафы и контейнеры помогают поддерживать порядок и освобождают рабочие поверхности.
• Освещение и акценты: мягкая подсветка и визуальные детали делают кухню уютной и визуально легкой.
• Для максимальной организации пространства на кухне можно предусмотреть скрытую кладовку для хранения сухих продуктов. Такой шкаф, встроенный в мебель или оформленный как часть стены, помогает аккуратно разместить крупы, консервы, специи и другие запасы, освобождая рабочие поверхности и создавая ощущение порядка.
Сочетание продуманных технологий, стильного дизайна и удобства управления превращает кухню в пространство, где все работает на ваш комфорт. Продукты остаются свежими, вещи ухоженными, а бытовые задачи становятся легкими и приятными. Грамотно организованное пространство и техника, встроенная в интерьер, превращают дом в уютное место, где приятно готовить, встречаться с близкими и наслаждаться семейными вечерами.
Ознакомьтесь с линейкой LG Objet Collection и LG WashTower интернет-магазине LG.kz. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.
Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.