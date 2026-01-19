Домашний уют: как организовать кухню с техникой LG

Кухня – это сердце дома, где повседневные заботы переплетаются с моментами уюта и общения. Здесь мы готовим, собираемся всей семьей и создаем атмосферу тепла и комфорта. Чтобы кухня работала на вас, важно продумать интерьер и функциональные решения: удобные зоны хранения, эргономичная техника и логичная организация рабочего пространства.

В больших кухнях или студиях удобно выделять функциональные зоны: зона готовки, хранения продуктов и бытовой техники, а также обеденная или барная зона. Многодверный холодильник LG GR‑X24FQEKM позволяет хранить продукты всей семьи и распределять их по полкам так, чтобы все было удобно и аккуратно. Объем 527 л и продуманная внутренняя организация создают пространство для крупногабаритных продуктов и отдельных зон для овощей, фруктов и напитков. Технология LinearCooling™ поддерживает стабильную температуру и уменьшает колебания, чтобы продукты дольше оставались свежими и сочными. DoorCooling+™ обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение на всех полках, а система No Frost предотвращает образование наледи и избавляет от необходимости размораживания. Дополнительную свежесть и чистоту воздуха поддерживает Hygiene Fresh+™, удаляя до 99,999 % бактерий и неприятные запахи. InstaView™ позволяет заглянуть внутрь, постучав по стеклу, не открывая дверцу, что экономит холод и снижает энергозатраты, а управление через LG ThinQ™ делает холодильник еще удобнее, позволяя контролировать его работу с телефона.

Морозильная камера LG GC‑B404FEQM на 324 л помогает удобно хранить замороженные продукты. Технология Express Freeze быстро снижает температуру, а система Smart Inverter Compressor работает тихо и экономично. Благодаря сменным панелям и разнообразию цветовых решений морозильная камера легко впишется в стиль вашей кухни.

Продуманная бытовая техника делает рутину легкой и приятной. Стиральная и сушильная машина LG WashTower™ W4W8LVPK2HM объединяет два устройства в одном корпусе, экономя место и освобождая время для семьи. Максимальная загрузка до 13 кг для стирки и 10 кг для сушки позволяет справляться с большим объемом белья за один цикл. AI DD™ автоматически определяет тип ткани и вес загрузки, подбирая оптимальный алгоритм стирки, чтобы вещи дольше сохраняли форму и цвет. TurboWash™ 360° ускоряет процесс без потери качества, а Dual Inverter HeatPump™ обеспечивает энергосберегающую сушку. Панель управления интуитивна, а управление через LG ThinQ™ позволяет запускать и контролировать циклы дистанционно, даже когда вы заняты на кухне или находитесь вне дома.