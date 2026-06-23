Как чистить вертикальный пылесос: пошаговая инструкция

Если вертикальный пылесос стал хуже справляться с уборкой, это далеко не всегда означает неисправность устройства. Во многих случаях причина оказывается гораздо проще - загрязненные фильтры, переполненный контейнер для пыли или элементы системы фильтрации, которым требуется очистка. Регулярный уход помогает поддерживать эффективность уборки и сохранить высокую производительность устройства на протяжении длительного времени. Разбираемся, на какие признаки стоит обратить внимание и как правильно ухаживать за вертикальным пылесосом.

Чек-лист: как понять, что пора проверить фильтры Состояние фильтров напрямую влияет на работу пылесоса. Со временем они накапливают пыль и мелкие частицы, из-за чего сила всасывания может снижаться. Проверить систему фильтрации стоит, если вы заметили один или несколько признаков: Пылесос стал хуже собирать пыль и мусор;

Снизилась мощность всасывания;

Контейнер очищен, но качество уборки все равно ухудшилось;

Устройство работает громче обычного;

После уборки в воздухе остается ощущение пыли. Если подобные изменения появились постепенно, скорее всего, пылесосу требуется очистка.

Как промыть фильтры на примере LG CordZero™ A9K-CORE Современные вертикальные пылесосы проектируются таким образом, чтобы уход за ними занимал минимум времени. Одним из преимуществ LG CordZero™ A9K-CORE является съемная система контейнера для пыли и циклона. Благодаря такой конструкции их можно легко снять и промыть под водой, поддерживая эффективность работы пылесоса. Процесс ухода включает несколько простых шагов: Извлечь контейнер для пыли;

Снять фильтры и систему циклона;

Промыть детали под проточной водой;

Оставить элементы до полного высыхания;

Установить все компоненты обратно. Полное высыхание деталей перед повторной установкой является важным условием для корректной работы системы фильтрации.

Почему уход за фильтрами так важен Во время уборки через пылесос проходит большой объем воздуха вместе с пылью, шерстью домашних животных и другими микрочастицами. К примеру, LG CordZero™ A9K-CORE оснащен 5-ступенчатой системой фильтрации, которая отделяет пыль в пылесборнике и дополнительно отфильтровывает оставшиеся мелкие частицы. Система удерживает в среднем до 99,999%1 частиц размером от 0,5 до 4,2 мкм, помогая поддерживать чистоту воздуха во время уборки. Контейнер для пыли и циклон можно очищать по мере загрязнения, а фильтр тонкой очистки (HEPA) рекомендуется обслуживать без использования воды, удаляя накопившуюся пыль сухим способом. Именно поэтому регулярная очистка фильтров помогает сохранять эффективность работы устройства и качество уборки.

Как современные пылесосы упрощают уход При выборе вертикального пылесоса пользователи обычно обращают внимание на мощность и автономность. Однако удобство обслуживания также играет важную роль. Например, технология Kompressor™ в LG CordZero™ A9K-CORE позволяет прессовать пыль внутри контейнера. Благодаря этому в пылесборнике помещается больше мусора, а очищать его приходится реже. Дополнительное удобство обеспечивает съемная конструкция циклона и фильтров. Вместо сложной разборки пользователь получает быстрый доступ к основным элементам системы и может поддерживать их в чистоте без специальных инструментов. Такой подход делает регулярный уход значительно проще и помогает экономить время.