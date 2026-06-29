Как технологии искусственного интеллекта меняют принцип работы кондиционеров LG

Представьте ситуацию: на улице +35 °C, Вы возвращаетесь домой после долгого дня и мечтаете только об одном – охладиться. Еще несколько лет назад для этого нужно было вручную настраивать кондиционер, менять режимы и ждать, пока помещение остынет. Сегодня многое происходит автоматически. Современные кондиционеры LG используют AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект), чтобы сделать управление климатом проще и удобнее. Технологии помогают поддерживать комфортную температуру, контролировать работу устройства и управлять им даже на расстоянии.

Как работает кондиционер с AI Главная задача искусственного интеллекта – не заменить человека, а избавить его от постоянной необходимости менять настройки вручную. Кондиционер анализирует условия в помещении и помогает поддерживать оптимальный микроклимат. Пользователю достаточно выбрать нужный сценарий, а система берет часть работы на себя. Такой подход особенно удобен в периоды, когда температура на улице меняется в течение дня.

Управление из любой точки В кондиционере LG Dualcool AI предусмотрена поддержка LG ThinQ™. Благодаря приложению можно управлять устройством через смартфон практически из любого места. Например, заранее включить охлаждение перед возвращением домой, изменить режим работы или проверить текущие настройки. Если возникает вопрос, как включить кондиционер на холод или на тепло, это можно сделать удаленно через приложение. Для многих пользователей актуален и другой сценарий – как включить кондиционер без пульта. В этом случае смартфон становится полноценным инструментом управления.

Комфорт в любое время года Многие пользователи задаются вопросом, можно ли включать кондиционер зимой. Современные инверторные модели LG, включая LG Dualcool AI, поддерживают не только охлаждение, но и обогрев помещения, поэтому могут использоваться круглый год. При выборе устройства также часто спрашивают, на сколько квадратов рассчитан кондиционер 12 и сколько он стоит. Ответ зависит от характеристик помещения и выбранной модели. При этом актуальные кондиционеры предлагают гораздо больше возможностей, чем просто охлаждение воздуха.