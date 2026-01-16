We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Офис нового поколения – это продуманное пространство, где появляются идеи, принимаются решения и укрепляется командный дух. Переход на гибридный и удаленный формат требует от компаний новых подходов к взаимодействию сотрудников.
Сегодня продуктивность офиса обеспечивают технологии умного
пространства, которые упрощают работу команд:
• Облачные сервисы (Google Workspace, Microsoft 365) позволяют совместно редактировать документы, управлять проектами и следить за прогрессом в режиме реального времени, где бы ни находились сотрудники.
• Интерактивные панели и цифровые доски превращают идеи в визуальные схемы и наглядные презентации, облегчая мозговой штурм.
• Системы видеоконференций (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) обеспечивают полноценную связь между офисом и удаленными сотрудниками, объединяя видео, звук и совместную работу над файлами.
• Умные колонки и голосовые ассистенты помогают управлять оборудованием, запускать презентации и регулировать освещение.
• Системы бронирования оптимизируют использование переговорных комнат и автоматизируют планирование встреч.
• IoT-датчики контролируют освещенность, температуру и качество воздуха, создавая комфортные условия и экономя ресурсы.
Эти решения делают офис гибким и технологичным, превращая рабочее пространство в интеллектуальный инструмент для бизнеса. Беспроводные телевизоры перестали быть просто экранами для трансляции. Они дарят свободу и удобство для совместной работы.
• Гибкость размещения. Телевизор можно установить в любом месте
без лишних проводов, адаптируя пространство под текущие задачи.
• Простое подключение. Поддержка AirPlay, Miracast и других технологий позволяет мгновенно подключать ноутбуки и смартфоны для обмена контентом.
• Интерактивность. Сотрудники могут одновременно работать с документами, участвовать в видеоконференциях и делиться экраном без технических заминок
LG SIGNATURE OLED M5 – это премиальный телевизор, который объединяет безупречное качество изображения и звука с полной свободой беспроводного подключения, задавая новый стандарт для современных офисов и командной работы.
Дизайн и качество изображения
Телевизор оснащен 97-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K, который
обеспечивает:
• Абсолютно черный цвет и высокую контрастность.
• Яркие и естественные цвета.
• Четкое отображение текста и графики – особенно важно для презентаций и совместной работы с документами.
OLED-технология и тонкие настройки яркости и цветопередачи делают работу с экраном комфортной даже во время долгих встреч.
Аудиосистема
Модель оснащена встроенными динамиками высокой мощности, обеспечивающими качественное стерео и поддержку объемного звучания. Это позволяет проводить видеоконференции без дополнительного оборудования. Поддержка Dolby Atmos создает эффект погружения, усиливая наглядность презентаций.
Беспроводные возможности и Zero Connect Box
Телевизор поддерживает:
• Wi-Fi и Bluetooth для быстрого подключения устройств.
• Screen Share для мгновенного отображения контента с ноутбуков и мобильных устройств.
• Подключение к облачным сервисам и корпоративным платформам, таким как Zoom, Microsoft Teams, Google Meet.
Особое внимание заслуживает Zero Connect Box – компактный модуль, который обеспечивает полностью беспроводное подключение телевизора к источникам сигнала и внешним устройствам. Благодаря Zero Connect Box пространство вокруг экрана остается чистым, а установка и перестановка телевизора становятся максимально простой задачей. Этот модуль также поддерживает подключение нескольких устройств одновременно, делая совещания и совместную работу более удобными и эффективными.
Эти функции делают LG SIGNATURE OLED M5 самым подходящим инструментом для гибридных команд, где часть сотрудников работает удаленно.
Интерактивные функции для продуктивной работы
Телевизор предлагает функции, которые облегчают совместную работу и
делают ее более эффективной:
• Мгновенный обмен контентом: сотрудники могут делиться экраном или документами с минимальной задержкой.
• Поддержка нескольких устройств одновременно: ноутбук для презентации и смартфон для аннотаций подключаются одновременно.
• Умное управление: голосовое управление и мобильное приложение позволяют быстро переключать источники, регулировать звук и изображение без прерывания встречи.
Эти возможности особенно ценны в креативных командах, где важна скорость реакции, визуальная наглядность и вовлеченность сотрудников.
В эпоху гибридной работы технологии становятся ключом к эффективному офиса. Беспроводные телевизоры и интерактивные дисплеи, такие как LG SIGNATURE OLED M5 с поддержкой Zero Connect Box, помогают работать быстрее, продуктивнее и с комфортом. Они объединяют высокое качество изображения и звука с простотой использования и гибкостью подключения, превращая офис в умное пространство и открывая новые возможности для совместной работы.
Ознакомьтесь с возможностями техники LG в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.
Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.