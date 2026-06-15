Life’s Good или когда важен не только продукт: почему забота о клиенте выходит на первый план

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Еще несколько лет назад при выборе техники покупатели в первую очередь сравнивали характеристики, дизайн и цену. Сейчас же все чаще решающим фактором становится не само устройство, а опыт, который человек получает после покупки: насколько легко можно подключить и настроить технику, как протекает коммуникация с сервисным центром, на какой срок предоставляется гарантия.
На первый план выходят не только инновации, а доверие, сервис и качество взаимодействия с брендом на каждом этапе использования техники.
Именно такой подход уже много лет отражает философия LG Life's Good - улучшение повседневной жизни человека через технологии, сервис и пользовательский опыт.
Life’s Good начинается с доверия
На фоне роста количества контрафактной техники особое значение приобретает уверенность в том, что устройство является оригинальным. Именно поэтому LG рекомендует приобретать технику через официальный интернет-магазин LG.kz и сеть авторизованных партнеров.
Так пользователи получают гарантию подлинности устройства, доступ к сервисной поддержке производителя, оригинальным комплектующим и обслуживанию в соответствии с международными стандартами LG.
Как работает сервисная поддержка LG
Качественный пользовательский опыт не заканчивается после покупки. Напротив, именно в процессе эксплуатации становится понятно, насколько бренд готов поддерживать своих пользователей.
LG располагает развитой сетью авторизованных сервисных центров и большим складом оригинальных запасных частей, что позволяет существенно сокращать сроки ремонта. В ряде случаев сервисный специалист может приехать в удобное для клиента время уже в течение двух часового интервала, достаточно набрать номер 2255 или оформить заявку на официальном сайте.
Дополнительным подтверждением надежности техники становятся расширенные гарантийные обязательства компании. Так, на отдельные ключевые компоненты, включая инверторные компрессоры холодильников и моторы с прямым приводом в стиральных машинах, действует гарантия сроком до 10 лет.
Life’s Good сегодня и завтра
Ожидания потребителей продолжают меняться. Люди все чаще выбирают бренды, которые предлагают не только современные технологии, но и понятный, предсказуемый опыт на каждом этапе взаимодействия.
Поэтому будущее потребительской электроники связано не только с новыми функциями и инновациями. Все большее значение приобретают удобный сервис, прозрачная коммуникация, цифровые инструменты и способность бренда оставаться рядом с пользователем на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Именно такой подход отражает философию Life’s Good — создавать технологии, которые помогают делать повседневную жизнь проще, комфортнее и лучше каждый день.