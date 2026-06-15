Life’s Good или когда важен не только продукт: почему забота о клиенте выходит на первый план

Еще несколько лет назад при выборе техники покупатели в первую очередь сравнивали характеристики, дизайн и цену. Сейчас же все чаще решающим фактором становится не само устройство, а опыт, который человек получает после покупки: насколько легко можно подключить и настроить технику, как протекает коммуникация с сервисным центром, на какой срок предоставляется гарантия.

На первый план выходят не только инновации, а доверие, сервис и качество взаимодействия с брендом на каждом этапе использования техники.

Именно такой подход уже много лет отражает философия LG Life's Good - улучшение повседневной жизни человека через технологии, сервис и пользовательский опыт.