Newstalgia на кухне: вкусные рецепты из прошлого

Есть особая магия в рецептах, которые пахнут детством. Эти простые и знакомые вкусы возвращают нас в уютные воспоминания и дарят ощущение дома. Сегодня все больше людей в поиске душевного уюта обращаются к тренду newstalgia – переосмыслению прошлого с помощью современных решений. Newstalgia – новый термин, состоящий из слов “new” – новый, и “nostalgia” – ностальгия, описывающий возвращение в теплое и уютное прошлое с современным нотками. Здесь на помощь приходит умная бытовая техника LG, которая делает этот процесс приятным и удобным.

Newstalgia объединяет прошлое и будущее, погружая нас в любимые традиции и воспоминания через современный взгляд. Это стиль, в котором ретро-дизайн и рецепты детства обретают новую жизнь благодаря инновационным технологиям и новому взгляду.

Рецепты, наполненные уютом

Чтобы почувствовать на вкус, что такое newstalgia, достаточно приготовить один из этих простых и насыщенных домашним теплом десертов. Все они отлично получаются с помощью современной техники LG, например, микроволновой печи LG NeoChef™, которая бережно прогревает, запекает и помогает даже в приготовлении деликатных блюд вроде йогурта или пудинга.

1. Поссет с лимоном

Английский десерт XVIII века, который возвращается в моду благодаря своей простоте и шелковистой текстуре.

Ингредиенты:

500 мл жирных сливок

150 г сахара

Сок и цедра 1 лимона

Приготовление:

Сливки и сахар нагрейте до кипения, аккуратно помешивая (можно использовать LG NeoChef™ в режиме медленного нагрева). Снимите с огня, добавьте лимонный сок и цедру. Разлейте по формочкам – или, для оригинальной подачи, в половинки апельсина или лимона, очищенные от мякоти, и охладите минимум 4 часа. Подавайте с ягодами.

2. Замороженный танхуру

Корейская уличная сладость получает стильный летний апгрейд. Сочные ягоды и фрукты в хрустящей карамельной глазури превращаются в элегантный десерт с вайбом ностальгии в новой подаче.

Ингредиенты:

Клубника, виноград, дольки мандарина или яблока

1 стакан сахара

1/3 стакана воды

Шпажки

Лед

Приготовление:

Нанизать фрукты на шпажки. Сахар и воду довести до кипения и варить до состояния тягучей карамели. Быстро обмакнуть фрукты в сироп, дать глазури застыть. Готово! Такой десерт отлично сохраняется в холодильнике LG GR-X24FQEKM с технологией LinearCooling™, которая уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть фруктов. Подавайте в бокалах со льдом – и получите эффектную подачу, идеально подходящую для летних вечеринок.

3. Медовик: торт, который любит вся семья

Классический медовик – символ семейных праздников, бабушкиной заботы и вкуса, который хочется повторять снова и снова.

Ингредиенты для коржей:

100 г сливочного масла

2 яйца

150 г сахара

2 ст. л. меда

1 ч. л. Соды

Корица

300–350 г муки

Крем:

500 мл сметаны (20%)

150 г сгущенки

Приготовление:

На водяной бане растопите масло, мед, сахар и соду. Добавим щепотку корицы в медовое тесто, чтобы придать пряную глубину и новый вкус. Добавьте яйца и муку – замесите тесто. Раскатайте тонкие коржи, выпекайте по очереди. Смажьте кремом, дайте настояться ночь в холодильнике. Благодаря интеллектуальному инвертору в NeoChef™, вы также можете аккуратно разогреть ингредиенты или использовать печь для быстрой пастеризации молочных продуктов, если готовите крем на их основе.

Newstalgia на кухне

Что делает эти рецепты еще более доступными? Умная техника. LG NeoChef™ – кулинарный помощник, который адаптируется под вас: от мягкой карамели до сложного крема. Он отлично подходит для бережного приготовления десертов без перегрева и пересушивания.

А холодильник LG GR-X24FQEKM с прозрачной панелью InstaView™ не только экономит энергию, он также добавляет стиль на кухне. А технология LinearCooling™ помогает дольше сохранять ягоды, сливки и фрукты – все, что нужно для десертов в стиле newstalgia.

Феномен newstalgia – это тонкое сочетание прошлого и настоящего, приглашение замедлиться, раскрыть старую кулинарную тетрадь и вспомнить вкус детства. А техника LG помогает сохранить традиции, добавив удобство и технологичность. Life’s Good – особенно, когда вы делаете сладкое своими руками.

