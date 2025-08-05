Укрепляем иммунитет перед школой: что добавить в рацион ребенка

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Близится 1 сентября – день, когда дети всех возрастов надевают свежую школьную форму, берут в руки портфель и отправляются на праздничную линейку. Вместе с новым распорядком дня приходит и главный родительский вопрос: как подготовить организм ребенка к учебной нагрузке и сезонным простудам? Один из самых эффективных способов – разнообразить рацион и добавить в него продукты, которые поддерживают иммунитет.
Чтобы полезное не стало синонимом «долго и сложно», на помощь приходит умная бытовая техника. Например, микроволновая печь LG NeoChef™ MW23W35GIB – настоящий помощник для быстрого приготовления полезных блюд и разогрева домашней еды.
Правило тарелки: основа здоровья – сбалансированное питание
Организм школьника нуждается в питательных веществах каждый день. Вот какие продукты стоит включить в рацион:
Овощи и фрукты – главный источник витаминов A, C, E и клетчатки.
Молочные продукты – натуральный источник кальция и пробиотиков.
Крупы и цельнозерновой хлеб – дают энергию и улучшают пищеварение.
Орехи и семечки – богаты витаминами группы B и цинком.
Яйца, мясо, рыба – насыщают организм белком и железом.
С помощью технологии Smart Inverter микроволновая печь LG NeoChef™ MW23W35GIB быстро подогревает овощное рагу или суп без перегрева, сохраняя вкус и текстуру блюд, а значит – и максимум пользы.
Иммунитет на завтрак: быстрые идеи
Перед школой мало времени, однако пропускать завтрак нельзя. Вот несколько полезных и простых вариантов:
Овсянка с бананом и орехами
Подогрейте молоко в NeoChef™, добавьте хлопья, через 2–3 минуты полезный завтрак готов.
Омлет с брокколи
Можно приготовить в микроволновой печи: достаточно взбить яйцо с молоком, добавить мелко порезанные овощи и отправить в печь на 3–4 минуты.
Творожная запеканка с ягодами
Домашний десерт без лишнего сахара, который отлично подходит и для перекуса.
Теплое питание в ланчбоксе – это важно
Не всегда в школе есть возможность поесть горячее. Чтобы поддерживать иммунитет, важно, чтобы в течение дня организм получал теплую, сбалансированную еду. Если ребенок берет еду с собой:
Удобно разогреть полноценный обед или суп накануне и положить в термоконтейнер.
LG NeoChef™ обеспечивает равномерный разогрев без сухих краев – значит, даже вчерашний обед останется вкусным и свежим.
Фрукты и ягоды в приоритете
Сезонные фрукты (яблоки, сливы, груши) и замороженные ягоды можно включать в рацион ежедневно. Их удобно размораживать в микроволновке LG NeoChef™ без потери текстуры и сока. А если добавить их в кашу или запеканку, они станут любимой частью завтрака или полдника.
Еще с LG NeoChef™ MW23W35GIB можно легко приготовить домашний йогурт – полезную альтернативу магазинному. Благодаря точному контролю температуры, печь создает подходящие условия для закваски. Нужно всего лишь смешать молоко и йогуртовую культуру, разлить по баночкам и выдержать в микроволновой печи в теплом режиме несколько часов. Домашний йогурт отлично сочетается с ягодами, мёдом и орехами – идеальный перекус, укрепляющий иммунитет.
Маленькие привычки, большая польза
Привлекайте ребенка к процессу приготовления: простые действия в микроволновой печи помогут ему стать более самостоятельным.
Готовьте порционно: в NeoChef™ удобно разогревать или готовить сразу в индивидуальных формах.
Используйте автопрограммы – они помогут не пережарить и не перегреть еду, сохраняя ее пользу.
Подводим итог: здоровье начинается дома
Сбалансированный рацион – это регулярные, теплые, питательные блюда с достаточным количеством витаминов и минералов. А с LG NeoChef™ MW23W35GIB полезные привычки становятся проще и доступнее.
Здоровый ребенок – уверенный старт в новый учебный год. Пусть забота о питании будет легкой и современной, как технологии LG.
Приобрести новую микроволновую печь вы можете в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[2] при получении товара.
[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.