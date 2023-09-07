AI Звучание

Тонкая настройка и микширование до формата 5.1

С интеллектуальным процессором 2-го поколения a7 звуковые эффекты в фильмах точно заполняют пространство вокруг Вас,

а голос ведущего новостей звучит более четко.



Чтобы обеспечить оптимальные звуковые характеристики, интеллектуальный процессор 2 поколения a7 сначала определяет жанр

и источники звука. Он даже микширует 2.0-канальный звук до виртуального объемного аудио в формате 5.1.