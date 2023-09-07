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Интеллектуальный процессор
2-го поколения a7
AI изображение AI звучание
Телевизор LG NanoCell
как всегда совершенен
благодаря интеллектуальному
процессору 2-го поколения a7 с AI
( Искусственным Интеллектом)
Теперь интеллектуальный процессор 2-го поколения a7,
оснащенный алгоритмом глубокого обучения AI (Искусственного Интеллекта),
может анализировать огромные объемы информации
и повышать качество звука и изображения.
Поразительная детализация изображения
и индивидуальная настройка звука откроют дверь в чудесный мир.
благодаря новым интеллектуальным функциям
AI Изображение
Точное воплощение оригинального замысла
Алгоритм AI(Искусственного Интеллекта) LG был разработан на основе обработки
миллионов наборов данных реального контента,
собранных по всему миру.
Благодаря такому большому массиву данных, интеллектуальный процессор 2 поколения a7 распознает
и демонстрирует исходное качество, приближая изображение к оригинальному замыслу.
AI Яркость
Оптимальный уровень яркости
С помощью датчика освещенности,
который определяет уровень освещенности комнаты,
интеллектуальный процессор 2-го поколения a7 автоматически оптимизирует яркость изображения.
Каждая сцена порадует Вас равномерной яркостью и четкостью вне зависимости от окружающего света.
благодаря новым интеллектуальным функциям
AI Звучание
Тонкая настройка и микширование до формата 5.1
С интеллектуальным процессором 2-го поколения a7 звуковые эффекты в фильмах точно заполняют пространство вокруг Вас,
а голос ведущего новостей звучит более четко.
Чтобы обеспечить оптимальные звуковые характеристики, интеллектуальный процессор 2 поколения a7 сначала определяет жанр
и источники звука. Он даже микширует 2.0-канальный звук до виртуального объемного аудио в формате 5.1.
AI Акустическая настройка
Адаптация звука в зависимости от пространства
Благодаря технологии пространственного распознавания,
телевизоры LG NanoCell анализируют пространство и определяют Ваше положение,
чтобы воспроизвести мельчайшие детали звуковой дорожки.
Порадуйте себя сбалансированным звучанием, которое учитывает параметры Вашего помещения.
*Изображенные продукты представляют линейки телевизоров SIGNATURE OLED и OLED от LG.
*Внешний вид/ функции продукции могут отличаться в зависимости от региона, страны или модели.
телевизоров LG NanoCell