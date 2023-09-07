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α7 Gen2 Intelligent Processor AI Picture AI Sound
α7 Gen2 Intelligent Processor AI Picture AI Sound

Интеллектуальный процессор
2-го поколения a7

AI изображение AI звучание

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Телевизор LG NanoCell
как всегда совершенен

благодаря интеллектуальному
процессору 2-го поколения a7 с AI
( Искусственным Интеллектом)

Теперь интеллектуальный процессор 2-го поколения a7,
оснащенный алгоритмом глубокого обучения AI (Искусственного Интеллекта),
может анализировать огромные объемы информации
и повышать качество звука и изображения.


Поразительная детализация изображения
и индивидуальная настройка звука откроют дверь в чудесный мир.

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LG NanoCell TV. Compelling as Ever
LG NanoCell TV. Compelling as Ever
AI Picture OLED's Picture Quality. At the Forefront with New Intelligence. AI Picture OLED's Picture Quality. At the Forefront with New Intelligence.
AI Изображение
Превосходное качество изображение
благодаря новым интеллектуальным функциям

AI Изображение
Точное воплощение оригинального замысла

Алгоритм AI(Искусственного Интеллекта) LG был разработан на основе обработки миллионов наборов данных реального контента,
собранных по всему миру.

Благодаря такому большому массиву данных, интеллектуальный процессор 2 поколения a7 распознает
и демонстрирует исходное качество, приближая изображение к оригинальному замыслу.

AI Picture. Remastering Image Quality as Originally Intended
AI Picture. Remastering Image Quality as Originally Intended

AI Яркость
Оптимальный уровень яркости

С помощью датчика освещенности, который определяет уровень освещенности комнаты,
интеллектуальный процессор 2-го поколения a7 автоматически оптимизирует яркость изображения.

Каждая сцена порадует Вас равномерной яркостью и четкостью вне зависимости от окружающего света.

AI Sound Tailored Sound Powered by New Intelligence AI Sound Tailored Sound Powered by New Intelligence
AI Звучание
Индивидуальная настройка звука
благодаря новым интеллектуальным функциям

AI Звучание
Тонкая настройка и микширование до формата 5.1

С интеллектуальным процессором 2-го поколения a7 звуковые эффекты в фильмах точно заполняют пространство вокруг Вас,
а голос ведущего новостей звучит более четко.

Чтобы обеспечить оптимальные звуковые характеристики, интеллектуальный процессор 2 поколения a7 сначала определяет жанр
и источники звука. Он даже микширует 2.0-канальный звук до виртуального объемного аудио в формате 5.1.

AI Picture. Remastering Image Quality as Originally Intended
AI Picture. Remastering Image Quality as Originally Intended

AI Акустическая настройка
Адаптация звука в зависимости от пространства

Благодаря технологии пространственного распознавания,
телевизоры LG NanoCell анализируют пространство и определяют Ваше положение,
чтобы воспроизвести мельчайшие детали звуковой дорожки.
Порадуйте себя сбалансированным звучанием, которое учитывает параметры Вашего помещения.

*Изображенные продукты представляют линейки телевизоров SIGNATURE OLED и OLED от LG.

*Внешний вид/ функции продукции могут отличаться в зависимости от региона, страны или модели.

Откройте для себя линейку
телевизоров LG NanoCell
Подробности
Откройте для себя линейку телевизоров LG NanoCell
Откройте для себя линейку телевизоров LG NanoCell
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