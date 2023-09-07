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Манящие ароматы на вашей кухне
Манящие ароматы на вашей кухне
Авторазмораживание
Русский повар
Округлая камера с керамическим основанием
Специальное керамическое дно в форме арки выдерживает более 400С, и устойчиво к перепадам температуры.
Равномерный разогрев
Все характеристики
-
Категория
-
FNR
-
Емкость (литров)
-
25
-
Мощность(Вт) Соло
-
850
-
Мощность(Вт) Гриль
-
1150
-
Мощность(Вт) Комби
-
2350
-
Напряжение/Частота
-
230V/50HZ
-
Цвет
-
Серебристый
-
Тип управления
-
Тактовый
-
Внутреннее покрытие
-
Эмаль
-
Тип открывания дверцы
-
Ручка
-
Дисплей
-
LED
-
Русский повар
-
6
-
Вращающийся гриль
-
3
-
Авторазмораживание
-
4
-
Быстрый старт
-
.
-
Замок от детей
-
.
-
Книга рецептов
-
.
-
Габариты (мм) Без упаковки
-
510x300x445
-
Габариты (мм) В упаковке
-
600x362x525
-
Вес(кг) Нетто
-
16.5
-
Вес(кг) Брутто
-
18.5
-
Количество в контейнере 20-фт(20FT)
-
252
-
Количество в контейнере 40-фт(40FT)
-
516
-
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MF6587RFS
Манящие ароматы на вашей кухне