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Манящие ароматы на вашей кухне

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Манящие ароматы на вашей кухне

MF6587RFS

Манящие ароматы на вашей кухне

Авторазмораживание

Блaгoдapя системе Авторазмораживания, вы можете больше не заботиться о выборе режима размораживания для каждого блюда. Вы можете использовать функцию Aвторазмораживания, которая содержит отдельные программы для рыбы, мяса, птицы и овощей.

Русский повар

Компания LG постоянно совершенствуетпрограммы приготовления блюд в микроволновой печи. «Русский Повар– 3» – это новые блюда, приготовленные в автоматическом режиме печи, при использовании возможностей микроволн, гриля и конвекции. Мы разработали 8 новых программ, позволяющих готовить вкусные и питательные закуски, горячие блюда, гарниры и пироги.

Округлая камера с керамическим основанием

Микроволновые печи без поворотного столика легко чистить. Благодаря округлой задней стенке и керамическому дну углы, которые трудно очищать – отсутствуют.
Специальное керамическое дно в форме арки выдерживает более 400С, и устойчиво к перепадам температуры.

Кварцевый тэн

Кварцевый нагреватель для гриля может нагреваться быстрее корпусного нагревателя. Нагреватель расположен над полостью для большего внутреннего пространства и во избежание обжигания Ваших пальцев.

Равномерный разогрев

Система "интеллектуальной волны" LG обеспечивает улучшенные показатели приготовления блюд, при которой во внутренней полости работют множество горячих точек, которые отражаются и вращаются. В отличие от других микроволн, которые входят в полость двумерно, интеллектуальные волны являются трехмерными и входят в печь через отверстия, спроектированные особым образом. Данное трехмерное движение готовит и нагревает еду равномерно.
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория

FNR

Емкость (литров)

25

Мощность(Вт) Соло

850

Мощность(Вт) Гриль

1150

Мощность(Вт) Комби

2350

Напряжение/Частота

230V/50HZ

Цвет

Серебристый

Тип управления

Тактовый

Внутреннее покрытие

Эмаль

Тип открывания дверцы

Ручка

Дисплей

LED

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Русский повар

6

Вращающийся гриль

3

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

Авторазмораживание

4

Быстрый старт

.

Замок от детей

.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Книга рецептов

.

РАЗМЕРЫ

Габариты (мм) Без упаковки

510x300x445

Габариты (мм) В упаковке

600x362x525

Вес(кг) Нетто

16.5

Вес(кг) Брутто

18.5

Количество в контейнере 20-фт(20FT)

252

Количество в контейнере 40-фт(40FT)

516

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MF6587RFS

Манящие ароматы на вашей кухне