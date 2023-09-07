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Микроволновая печь с грилем, механический переключатель, 20 литров
Микроволновая печь с грилем, механический переключатель, 20 литров
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ТЕХНОЛОГИЯ I-WAVE
ЛЕГКООЧИЩАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ LG EASY CLEAN
ЛЕГКООЧИЩАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ LG EASY CLEAN
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Все характеристики
-
Категория
-
Гриль
-
Емкость (литров)
-
20
-
Мощность(Вт) Соло
-
700
-
Мощность(Вт) Гриль
-
600
-
Мощность(Вт) Комби
-
1150
-
Напряжение/Частота
-
230V/50HZ
-
Тип гриля
-
кварцевый
-
Цвет
-
Белый
-
Тип управления
-
Тактовый
-
Внутреннее покрытие
-
Легкоочищаемое покрытие Easy Clean
-
Тип открывания дверцы
-
Клавиша
-
Дисплей
-
LED
-
Диаметр поворотного стола (мм)
-
245
-
Авторазмораживание
-
4
-
Поуровневое приготовление
-
●
-
Быстрое размораживание
-
●
-
Быстрый старт
-
●
-
Замок от детей
-
●
-
Габариты (мм) Без упаковки
-
455x284x347
-
Габариты (мм) В упаковке
-
542x335x413
-
Вес(кг) Нетто
-
11.5
-
Вес(кг) Брутто
-
12.5
-
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MH6022D
Микроволновая печь с грилем, механический переключатель, 20 литров