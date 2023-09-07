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Микроволновая печь LG Renaissance, 20 л, Соло, 700 Вт, i-Wave, EasyClean, режим Экономии Энергии
Микроволновая печь LG Renaissance, 20 л, Соло, 700 Вт, i-Wave, EasyClean, режим Экономии Энергии
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип управления
-
Кнопочный
-
Автоматическое приготовление
-
● (32)
-
Размораживание
-
● (4)
-
Поэтапная готовка
-
●
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
-
540 x 292 x 386
-
Масса продукта (кг)
-
9
-
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
-
317 x 204 x 294
-
Цвет дверцы
-
Зеркальный / Серебристый
-
Дизайн двери
-
Зеркальный
-
EasyClean
-
●
-
Объем духового шкафа (Л)
-
20
-
Тип
-
Соло
-
Блокировка от детей
-
●
-
EasyClean
-
●
-
Настройка времени
-
●
-
Цвет дверцы
-
Зеркальный / Серебристый
-
Цвет корпуса
-
Зеркальный
-
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
-
700
-
Объем духового шкафа (Л)
-
20
-
Размер поворотного стола (мм)
-
245
-
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