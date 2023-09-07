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LG Optimus L5 - это смартфон, с которым начинаются бесконечные возможности.
LG Optimus L5 - это смартфон, с которым начинаются бесконечные возможности.
Многофункциональный просмотр. Расширенные возможности
E612 Key Visual
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Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
2G: GSM 850/900/1800/1900, 3G: HSDPA 900/1900/2100, HSDPA 1700/2100/850
-
Размеры (мм)
-
118,3 х 66,5 х 9,6 мм
-
Вес (г)
-
123 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
1540 мА-ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
900 ч
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
1000 номеров
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
5 Мпикс со светодиодной подсветкой и автофокусом, Geo tagging, Face detection
-
Внутренняя память
-
2ГБ + 1ГБ (для приложений)
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
v 3.0 с A2DP, EDR
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
есть
-
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E612
LG Optimus L5 - это смартфон, с которым начинаются бесконечные возможности.