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LG X cam
8-ядерный процессор 1.14ГГц
Встроенный аккумулятор 2520 мАч
Android® Marshmallow
Все характеристики
-
Цвет
-
титан, золотой, розовое золото
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
UMTS 900/2100
-
4G
-
800 (B20)/1800 (B3) /2600 (B7)
-
Аккумулятор (мА/ч)
-
2520
-
Размеры (мм)
-
73.6 x 147.5 x 6.9
-
Вес (г)
-
120
-
Процессор
-
8-ядерный, 1.14 ГГц (MT 6753)
-
Размер
-
5.2"
-
Разрешение
-
1920х1080
-
Тип дисплея
-
In-Cell Touch
-
Операционная система
-
Android 6.0 (Marshmallow)
-
Основная
-
Стандартный объектив: 13 Мп Широкоугольный: 5 Мп
-
Фронтальная
-
8 Мп
-
Дополнительная функция
-
съемка по жесту руки, виртуальная вспышка фронтальной камеры, съемка в одно касание
-
Оперативная
-
2 Гб
-
Встроенная
-
16 ГБ
-
Поддержка карт памяти
-
до 2 ТБ
-
Две активные SIM-карты
-
●
-
Knock Code
-
●
-
Аудио
-
PCM, PCM-BLURAY, ADPCM(GSM, MS, IMA), G.711/726, AMR(NB/WB), Vorbis, FLAC, OPUS MPEG1-LAYER II/III, MPEG2-LAYER II/III, AAC, AAC+, eAAC+, WMA
-
Видео
-
MJPEG, THEORA, VP 8/9, XviD, H263, MPEG4(SP/ASP), H.264(BP/MP/HP), HEVC(MP)
-
WiFi
-
802.11 b / g / n
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
USB
-
2.0 HS
-
A-GPS
-
●
-
Bluetooth
-
4.2
-
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