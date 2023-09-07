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LG X cam

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LG X cam

LGK580DS

LG X cam

Дизайн с 3D-стеклом

Корпус смартфона толщиной всего 6,9 мм дополнен изогнутым 3D-стеклом, придающим современный стиль и изысканный внешний вид.

Двойная камера с ширикоугольным объективом 120º

Оцените возможности двойной камеры LG X cam1.
Объектив с углом обзора 120° позволяет делать широкоформатные снимки, а 78-градусный объектив камеры с разрешением 13 Мп обеспечивает высокое качество фотографий стандартного формата.

Эффект «Фотография в рамке»

В данном режиме съемка осуществляется с помощью двух объективов - стандартного и широкоугольного, благодаря чему создается эффект «фотографии в рамке». Сделайте ваши фотографии и видео по-настоящему особенными, добавляйте различные фильтры, рамки и эффекты.

Большие панорманые снимки

Создавайте большие панорманые снимки с помощью широкоугольного объектива с углом обзора 120°, запечатлите даже незначительные детали пейзажа

5.2 Full HD дисплей

Оцените качество, естественную цветопередачу и высокую детализацию изображения на большом 5.2 Full HD2 дисплее. Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и фотографий.

8-ядерный процессор 1.14ГГц

Возможности 8-ядерного процессора помогут вам решить все необходимые задачи в течение дня. Испытайте его скорость работы в многофункциональном режиме.

Встроенный аккумулятор 2520 мАч

Встроенного аккумулятора 2520 мАч хватает действительно надолго, что обеспечит вам насыщенный день без пауз и остановок.

Android® Marshmallow

Android® 6.0 (Marshmallow) [2] - это новейшая версия популярной операционной системы Android, в которой реализованы последние технические достижения.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

титан, золотой, розовое золото

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

UMTS 900/2100

4G

800 (B20)/1800 (B3) /2600 (B7)

Аккумулятор (мА/ч)

2520

Размеры (мм)

73.6 x 147.5 x 6.9

Вес (г)

120

ПРОЦЕССОР

Процессор

8-ядерный, 1.14 ГГц (MT 6753)

ДИСПЛЕЙ

Размер

5.2"

Разрешение

1920х1080

Тип дисплея

In-Cell Touch

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 6.0 (Marshmallow)

КАМЕРА

Основная

Стандартный объектив: 13 Мп Широкоугольный: 5 Мп

Фронтальная

8 Мп

Дополнительная функция

съемка по жесту руки, виртуальная вспышка фронтальной камеры, съемка в одно касание

ПАМЯТЬ

Оперативная

2 Гб

Встроенная

16 ГБ

Поддержка карт памяти

до 2 ТБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Две активные SIM-карты

Knock Code

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

PCM, PCM-BLURAY, ADPCM(GSM, MS, IMA), G.711/726, AMR(NB/WB), Vorbis, FLAC, OPUS MPEG1-LAYER II/III, MPEG2-LAYER II/III, AAC, AAC+, eAAC+, WMA

Видео

MJPEG, THEORA, VP 8/9, XviD, H263, MPEG4(SP/ASP), H.264(BP/MP/HP), HEVC(MP)

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

WiFi

802.11 b / g / n

Wi-Fi Direct

USB

2.0 HS

A-GPS

Bluetooth

4.2

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LGK580DS

LG X cam

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