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Рамка, практически незаметная с трех сторон IPS-монитор формата Full HD с диагональю 22 дюйма
Рамка, практически незаметная с трех сторон IPS-монитор формата Full HD с диагональю 22 дюйма
*Чтобы загрузить последнюю версию интерфейса OnScreen Control, посетите LG.com. Изображение показано исключительно в иллюстративных целях.
Все характеристики
-
Диагональ
-
21,5 дюйма
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Шаг пикселя
-
0,2480 x 0,2480 мм
-
Яркость (мин.)
-
200кд/м²
-
Яркость (тип.)
-
250кд/м²
-
Цветовой охват_мин.
-
Н/Д
-
Цветовой охват_тип.
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
Глубина цвета (Количество цветов)
-
16,7 млн.
-
Контрастность_мин.
-
600:1
-
Контрастность_тип.
-
1000:1
-
Время отклика
-
5 мс (GtG в режиме Faster)
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178º (по горизонтали), 178º (по вертикали)
-
Обработка поверхности
-
Антибликовое покрытие ,3H
-
Откалиброванные цвета
-
●
-
Функция Flicker Safe
-
●
-
Режим чтения
-
●
-
Пониженная цветовая чувствительность
-
●
-
RADEON FreeSync™
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Динамическая синхронизация движения
-
●
-
Функция Crosshair
-
●
-
Интеллектуальная схема экономии энергии
-
●
-
Экранное управление
-
●
-
D-Sub
-
● (1)
-
D-Sub (макс. разрешение и частота обновления)
-
1920 x 1080 при 60 Гц
-
HDMI
-
● (2)
-
HDMI (макс. разрешение и частота обновления)
-
1920 x 1080 при 75 Гц
-
Выход для наушников
-
●
-
Тип
-
Внешнее питание (адаптер)
-
Источник питания переменного тока
-
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
-
Энергопотребление (тип.)
-
16,4Вт
-
Энергопотребление (макс.)
-
18,0Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
-
13,5Вт
-
Энергопотребление (спящий режим)
-
Менее 0,3Вт
-
Энергопотребление (DC выкл.)
-
Менее 0,3Вт
-
Регулировка положения дисплея
-
Наклон
-
Настенное крепление
-
75 x 75 мм
-
Размеры с подставкой (Ш x В x Г)
-
488,7 x 386,7 x 182,0 мм
-
Размеры без подставки (Ш x В x Г)
-
488,7 x 293,0 x 66,8 мм
-
Размеры при поставке (Ш x В x Г)
-
561 x 363 x 139 мм
-
Масса с подставкой
-
2,7кг
-
Масса без подставки
-
2,3кг
-
Масса при поставке
-
3,7кг
-
D-Sub
-
В зависимости от страны
-
HDMI
-
В зависимости от страны
-
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22MK600H-B
Рамка, практически незаметная с трех сторон IPS-монитор формата Full HD с диагональю 22 дюйма