About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Рамка, практически незаметная с трех сторон IPS-монитор формата Full HD с диагональю 22 дюйма

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Рамка, практически незаметная с трех сторон IPS-монитор формата Full HD с диагональю 22 дюйма

22MK600H-B

Рамка, практически незаметная с трех сторон IPS-монитор формата Full HD с диагональю 22 дюйма

IPS-дисплей формата Full HD

Высокое разрешение и точная цветопередача

Технология IPS подчеркивает высокую производительность жидкокристаллических дисплеев. Время отклика сокращается, улучшается цветопередача и на экран можно смотреть практически под любым углом.
Рамка, почти незаметная с трех сторон

Абсолютное погружение в изображение

Этот современный дисплей имеет тонкую трехстороннюю рамку, благодаря чему становится возможным полное погружение в ослепительно точное и реалистичное изображение.
Radeon FreeSync™

Более четкое и плавное изображение

Технология Radeon FreeSync™ обеспечивает гладкую и плавную смену изображения в динамичных играх с высоким разрешением. Это практически исключает разрывы экрана и зависание.
Врагам не спрятаться от вас<br>1
Динамическая синхронизация движения

Агент быстрого реагирования

Уменьшая задержку входного сигнала при помощи технологии динамической синхронизацией движения, вы сможете прочувствовать каждый момент в реальном времени.
Ваша цель всегда на мушке<br>1
Функция Black Stabilizer

Врагам не спрятаться от вас

Поможет избежать снайперов, поджидающих в самых темных местах, и быстро оправиться от взрыва светошумовой гранаты.
Ваша цель всегда на мушке<br>1
Функция «Прицел»

Ваша цель всегда на мушке

В центре экрана фиксируется точка прицела для повышения точности стрельбы.
Режим чтения

Режим чтения для защиты глаз

Сокращая количество синего цвета, Режим чтения помогает снижать утомляемость глаз и создает оптимальные условия для чтения, при этом им можно легко управлять с помощью джойстика. Все это позволит вам комфортно читать на экране монитора.
обеспечивает устойчивое изображение<br>1
Функция Flicker Safe

обеспечивает устойчивое изображение

Снижая уровень мерцания практически до нуля, технология Flicker Safe поможет вам защитить глаза от утомительного мерцания.
Интерфейс OnScreen Control

Упрощенный пользовательский интерфейс

Интерфейс OnScreen Control прост и интуитивно понятен. Вы можете настроить параметры отображения всего несколькими щелчками мыши.

*Чтобы загрузить последнюю версию интерфейса OnScreen Control, посетите LG.com. Изображение показано исключительно в иллюстративных целях.

Удобство и гибкость1
Настенное крепление

Удобство и гибкость

Этот монитор LG можно свободно убрать со стола и повесить на стену, что обеспечивает большую вариативность просмотра и экономию места на рабочем столе.
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Диагональ

21,5 дюйма

Разрешение

1920 x 1080

Тип матрицы

IPS

Соотношение сторон

16:9

Шаг пикселя

0,2480 x 0,2480 мм

Яркость (мин.)

200кд/м²

Яркость (тип.)

250кд/м²

Цветовой охват_мин.

Н/Д

Цветовой охват_тип.

NTSC 72% (CIE1931)

Глубина цвета (Количество цветов)

16,7 млн.

Контрастность_мин.

600:1

Контрастность_тип.

1000:1

Время отклика

5 мс (GtG в режиме Faster)

Угол обзора (CR≥10)

178º (по горизонтали), 178º (по вертикали)

Обработка поверхности

Антибликовое покрытие ,3H

ОСОБЕННОСТИ

Откалиброванные цвета

Функция Flicker Safe

Режим чтения

Пониженная цветовая чувствительность

RADEON FreeSync™

Стабилизатор черного цвета

Динамическая синхронизация движения

Функция Crosshair

Интеллектуальная схема экономии энергии

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Экранное управление

ИНТЕРФЕЙСЫ

D-Sub

● (1)

D-Sub (макс. разрешение и частота обновления)

1920 x 1080 при 60 Гц

HDMI

● (2)

HDMI (макс. разрешение и частота обновления)

1920 x 1080 при 75 Гц

Выход для наушников

ЗВУК

Тип

Внешнее питание (адаптер)

Источник питания переменного тока

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление (тип.)

16,4Вт

Энергопотребление (макс.)

18,0Вт

Энергопотребление (Energy Star)

13,5Вт

Энергопотребление (спящий режим)

Менее 0,3Вт

Энергопотребление (DC выкл.)

Менее 0,3Вт

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка положения дисплея

Наклон

Настенное крепление

75 x 75 мм

РАЗМЕРЫ/МАССА

Размеры с подставкой (Ш x В x Г)

488,7 x 386,7 x 182,0 мм

Размеры без подставки (Ш x В x Г)

488,7 x 293,0 x 66,8 мм

Размеры при поставке (Ш x В x Г)

561 x 363 x 139 мм

Масса с подставкой

2,7кг

Масса без подставки

2,3кг

Масса при поставке

3,7кг

АКСЕССУАРЫ

D-Sub

В зависимости от страны

HDMI

В зависимости от страны

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

22MK600H-B

Рамка, практически незаметная с трех сторон IPS-монитор формата Full HD с диагональю 22 дюйма