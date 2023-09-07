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24" FHD монитор

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Характеристики

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24" FHD монитор

24MK400H

24" FHD монитор

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Разрешение Full HD

 

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Технология AMD FreeSync

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Стабилизатор черного

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Динамическая

синхронизация движения

Full HD монитор

Разрешение 1080p Full HD обеспечивает превосходное изображение.

AMD FreeSync

Сочетание технологии AMD FreeSync делает процесс игры потрясающим - без помех и задержек. Данная технология делает движения персонажей более плавными при максимально высоких визуальных настройках. Не пропустите ни секунды действия!

Динамическая синхронизация

Динамический режим синхронизации действий позволяет мгновенно реагировать на действия противников и атаковать без задержки отображения. Он синхронизирует ваши чувства с сценами в реальном времени в быстро развивающихся играх, сводя к минимуму задержки ввода.

Стабилизатор черного

Стабилизатор черного дает полную визуальную ясность, даже в играх, где Вы проводите много времени в темноте. Технология осветляет темные области, таким образом что вы смогли найти врагов, скрывающихся в тени и среагировать первым.

Простой Пользовательский Интерфейс

Экранное Управление простое и интуитивно понятное. Вы можете настроить параметры отображения с помощью нескольких простых кликов.

* Вы можете скачать программное обеспечение на сайте LG.com
** Изменения или обновления программного обеспечения производятся без уведомления.

Настенное крепление

Установите монитор в соответствии с вашими потребностями.
Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

23.5

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

TN

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

2.8

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

688 x 390 x 124

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

555.0 x 330.9 x 38.4

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

555.0 x 420.5 x 181.9

Вес в Упаковке [кг]

4.1

Вес без Подставки [кг]

2.5

АКСЕССУАРЫ

D-Sub

Зависит от Страны

HDMI

Зависит от Страны

СОВМЕСТИМОСТЬ

D-Sub

ДА(1шт)

D-Sub (макс. разрешение в Гц)

1920 x 1080 при 60Гц

HDMI

ДА(1шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

TN

Шаг Пикселя [мм]

0.2715 x 0.2715

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

59.8

Диагональ [дюймы]

23.5

Угол Обзора (CR≥10)

170º(R/L), 160º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

Супер Разрешение+

ДА

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

ПК Монитор

Год

2018

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

75 x 75

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

30.0Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Тип.)

26.0Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

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24MK400H

24" FHD монитор

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