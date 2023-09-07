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19' широкоформатный ЖК монитор
19' широкоформатный ЖК монитор
Все характеристики
-
Тип монитора
-
Монитор
-
Размер экрана
-
19
-
Тип панели
-
TN
-
Соотношение сторон
-
16:10
-
Разрешение
-
1440x900
-
Яркость((св/м2)
-
300
-
Уровни контраста
-
700:1
-
Время отклика(мс)
-
5
-
Угол обзора
-
160/160
-
Глубина цвета (Количество цветов)
-
16.7M
-
Цветовая гамма
-
0.72
-
PixelPitch()
-
0.285x0.285
-
Уход за поверхностью
-
n Glare
-
D-Sub
-
•
-
HDMI
-
•
-
Вкл. (стандартн.)
-
36
-
Энергосберегающий/Спящий режим(Макс.)
-
1W
-
Откл. постоянный ток.(Макс.)
-
1W
-
f-Engine
-
•
-
sRGB
-
•
-
DDC/CI
-
•
-
Intelligent Auto
-
•
-
Plug and Play
-
•
-
Цвет передней панели
-
Черный глянцевый
-
Цвет задней панели
-
Черный
-
Цвет подставки
-
Черный
-
Съемная подставка
-
•
-
Наклон
-
•
-
С подставкой
-
448.4x198.4x383.3
-
Без подставки
-
548,7x39x350.4
-
Коробка
-
511x359x119
-
Настенное крепление
-
75x75
-
С подставкой
-
4.1
-
Без подставки
-
3.9
-
Коробка
-
4.85
-
Упаковочный материал
-
Yes
-
Тип изображения на коробке
-
Yes
-
Сетевой шнур
-
Yes
-
D-Sub
-
Yes
-
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W1942S
19' широкоформатный ЖК монитор