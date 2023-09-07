About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
19' широкоформатный ЖК монитор

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

19' широкоформатный ЖК монитор

W1942S

19' широкоформатный ЖК монитор

Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тип монитора

Монитор

ДИСПЛЕЙ

Размер экрана

19

Тип панели

TN

Соотношение сторон

16:10

Разрешение

1440x900

Яркость((св/м2)

300

Уровни контраста

700:1

Время отклика(мс)

5

Угол обзора

160/160

Глубина цвета (Количество цветов)

16.7M

Цветовая гамма

0.72

PixelPitch()

0.285x0.285

Уход за поверхностью

n Glare

РАЗЪЕМЫ

D-Sub

HDMI

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Вкл. (стандартн.)

36

Энергосберегающий/Спящий режим(Макс.)

1W

Откл. постоянный ток.(Макс.)

1W

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

f-Engine

sRGB

DDC/CI

Intelligent Auto

Plug and Play

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет передней панели

Черный глянцевый

Цвет задней панели

Черный

Цвет подставки

Черный

Съемная подставка

Наклон

ГАБАРИТЫ(Ш*Г*В)(ММ)

С подставкой

448.4x198.4x383.3

Без подставки

548,7x39x350.4

Коробка

511x359x119

Настенное крепление

75x75

ВЕС(КГ)

С подставкой

4.1

Без подставки

3.9

Коробка

4.85

АКСЕССУАРЫ

Упаковочный материал

Yes

Тип изображения на коробке

Yes

Сетевой шнур

Yes

D-Sub

Yes

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

W1942S

19' широкоформатный ЖК монитор