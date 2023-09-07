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Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)
Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)
Скорость
Цвет
Tech
Создан для непревзойденной скорости
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение скорости с IPS 5ms (изображение слева) и IPS 1ms (GtG).
Плавность движения во время игры
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение частоты обновления 60 Гц (изображение слева) и частоты обновления 144 Гц.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Четче, ровнее, быстрее
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и AMD FreeSync™ Premium.
Шикарный обтекаемый дизайн с эффектом погружения
Монитор в стильном безрамочном дизайне с регулируемой по наклону подставкой
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и AMD FreeSync™ Premium.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
23.8
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
300
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
144
-
Время Отклика
-
1мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
Все характеристики
-
Наименование товара
-
UltraGear
-
Год
-
2022
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
Вес с Подставкой [кг]
-
3.94
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
601 x 384 x 129
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
540.8 x 323.8 x 42.8
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
540.8 x 408.9 x 180.5
-
Вес в Упаковке [кг]
-
5.22
-
Вес без Подставки [кг]
-
3.5
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
30.2Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Меньше 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
28Вт
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
240
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
300
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
16.7M
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.2745x0.2745
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
144
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Время Отклика
-
1мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
60.4
-
Диагональ [дюймы]
-
23.8
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
-
sRGB 97% (CIE1931)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Прицел
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
Заводская Калибровка Цвета
-
ДА
-
Технология Уменьшения Размытия в Движении
-
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
-
ДА
-
HDR 10
-
ДА
-
HDR Effect
-
ДА
-
FPS Счетчик
-
ДА
-
Клавиша Программируемая Пользователем
-
ДА
-
HDMI
-
ДА(1шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
DisplayPort
-
ДА(1шт)
-
Версия DP
-
1.4
-
HDMI
-
ДА
-
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24GN60R-B
Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)