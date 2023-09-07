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IPS монитор LG серии MP48
IPS монитор LG серии MP48
Все характеристики
-
Диагональ экрана, дюймы
-
23" (58 cm)
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Яркость, кд/м2
-
250
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика(мс)
-
5
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178/178
-
Отображаемые цвета
-
16.7 млн
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.2652x0.2652
-
D-Sub
-
•
-
Расположение портов
-
сзади
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Напряжение
-
100~240 В
-
Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)
-
0.3 Вт
-
Энергопотребление / выключен (макс.)
-
0.3 Вт
-
Гориз. развертка
-
30~83кГц
-
Кадровая развертка
-
56~75Гц
-
Кол-во клавиш (с вкл.)
-
6
-
Тип клавиш
-
кнопки
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
белый
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
мигающий белый
-
Расположение клавиш
-
снизу
-
Русский язык
-
•
-
Кол-во языков меню
-
17
-
Режим изображения
-
Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Фото / Кино / Игра / Пользов. / Нарушение цветовосприятия
-
Original Ratio
-
•
-
HDCP
-
•
-
DDC/CI
-
•
-
Key lock
-
•
-
Plug and Play
-
•
-
Авто. подстройка разрешения
-
•
-
Функция "Reader Mode"
-
•
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
•
-
Smart Energy saving
-
•
-
Функция "SIX Axis Control"
-
да
-
Режим 4-screen-split
-
да
-
Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)
-
да
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
•
-
Передняя панель
-
черная глянцевая
-
Задняя панель
-
текстура
-
Подставка
-
черная глянцевая
-
Основание
-
черное глянцевое
-
Отделяемая
-
•
-
Наклон (угол),°
-
-5º (вперед) ~ 20º (назад)
-
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
-
544 x 187.4 x 407.5
-
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм
-
544 x 58.3 x 333.1
-
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм
-
617 x 400 x 118
-
Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм
-
VESA (75x75мм)
-
Вес с подставкой, кг
-
3
-
Вес без подставки, кг
-
2,8
-
Вес в упаковке, кг
-
4,3
-
FCC-B, CE
-
•
-
UL(cUL)
-
•
-
TUVTYPE
-
•
-
Windows
-
• (win10)
-
Кабель питания
-
•
-
D-Sub
-
•
-
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23MP48D-P
IPS монитор LG серии MP48