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IPS монитор LG серии MP48

Функции

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IPS монитор LG серии MP48

23MP48D-P

IPS монитор LG серии MP48

Исключительно точная цветопередача

PS-монитор LG обеспечивает превосходное четкое изображение с живыми цветами под любым углом обзора.

Защитите свои глаза и просматривайте контент с комфортом

Благодаря отсутствию мерцания и режиму чтения вы можете обеспечить максимально удобный просмотр, защитив свои глаза от вредного синего света и уменьшив мерцание почти до нуля.

Выбор заранее настроенных параметров
одним щелчком мыши

Благодаря меню OnScreen Control (Элементы управления на экране) и My Display Presets (Настройки «Мой дисплей») вы можете легко настроить параметры монитора несколькими щелчками мышью.

Организуйте пространство для работы с несколькими задачами

Функция разделения экрана позволяет разбить дисплей на несколько участков для разных задач, изменяя размеры окон на экране. Благодаря режиму картинка-в-картинке вы можете работать и одновременно смотреть видео в маленьком окне.

Функция улучшения цветности для людей с пониженной цветовой чувствительностью

Благодаря алгоритмам улучшения цветности люди с нарушенным цветовосприятием к определенным диапазонам цветов могут видеть весь необходимый контент.
Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана, дюймы

23" (58 cm)

Тип матрицы

IPS

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

1920x1080

Яркость, кд/м2

250

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика(мс)

5

Угол обзора (CR≥10)

178/178

Отображаемые цвета

16.7 млн

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

Шаг пикселя (мм)

0.2652x0.2652

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОД. СИГНАЛ

D-Sub

Расположение портов

сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Напряжение

100~240 В

Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)

0.3 Вт

Энергопотребление / выключен (макс.)

0.3 Вт

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~83кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Кол-во клавиш (с вкл.)

6

Тип клавиш

кнопки

Цвет LED индикатора (включен)

белый

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

мигающий белый

Расположение клавиш

снизу

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

17

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения

Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Фото / Кино / Игра / Пользов. / Нарушение цветовосприятия

Original Ratio

ФУНКЦИИ

HDCP

DDC/CI

Key lock

Plug and Play

Авто. подстройка разрешения

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

да

Режим 4-screen-split

да

Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)

да

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

ЦВЕТ

Передняя панель

черная глянцевая

Задняя панель

текстура

Подставка

черная глянцевая

Основание

черное глянцевое

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол),°

-5º (вперед) ~ 20º (назад)

ГАБАРИТЫ

Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм

544 x 187.4 x 407.5

Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм

544 x 58.3 x 333.1

Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм

617 x 400 x 118

Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм

VESA (75x75мм)

Вес с подставкой, кг

3

Вес без подставки, кг

2,8

Вес в упаковке, кг

4,3

СТАНДАРТЫ

FCC-B, CE

UL(cUL)

TUVTYPE

Windows

• (win10)

АКСЕССУАРЫ

Кабель питания

D-Sub

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23MP48D-P

IPS монитор LG серии MP48