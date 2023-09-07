Идеально подходит для развлечений и работы с несколькими приложениями. Мониторы LG серии UltraWide™ формата 21:9 — это всегда правильный выбор. Мы разработали целый спектр мониторов серии UltraWide™ формата 21:9 с плоскими и изогнутыми экранами, так что вы легко выберете подходящую модель.