About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Кондиционер, который больше напоминает картину, а не бытовую технику

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Кондиционер, который больше напоминает картину, а не бытовую технику

A09LH1

Кондиционер, который больше напоминает картину, а не бытовую технику

Функция автоматического перезапуска

В случае несанкционированного отключения электропитания кондиционер сохраняет в памяти все задаваемые рабочие параметры.

24-часовой таймер

Включения и Выключения

Теплый пуск

При включении этой функции, вентилятор внутреннего блока включается лишь тогда, когда температура теплообменника достигнет установленного значения температуры (28С). При достижении этой температуры вентилятор внутреннего блока работает при низкой частоте вращения в течении 1 минуты, а затем переходит в заданную частоту вращения.

Функция CHAOS Swing

Посредством изменениющегося угла открытия подающих жалюзи эта функция позволяет минимизировать разность температур по высоте помещения, создавая максимально комфортные условия.

Автоматическое перемещение жалюзи Auto Swing

Большинство кондиционеров LG имеют механизм автоматического управления напрвляющими жалюзи для более равномерного распределения охлажденного воздуха

Фильтр, вынимающийся одним прикосновением.

Воздушный фильтр легко извлекается для чистки
Печать

Все характеристики

COMMON SPEC

Тип продукта

Серия Art Cool

ОХЛАЖДАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ

ккал/ч (Мин - Уровень - Макс)

3660

кБте/ч (Мин - Уровень - Макс)

12500

ТЕПЛОЕМКОСТЬ

ккал/ч (Мин - Уровень - Макс)

3660

кБте/ч (Мин - Уровень - Макс)

12500

EER

Охлаждение (Вт/Вт)

9.06/2.65

РАБОЧИЙ ТОК

Охлаждение(A)

5.9

Нагрев(A)

5.5

ПИТАНИЕ

ø,В,Гц

1,220-240,50

ВЕС НЕТТО

Внутренний блок(кг/фунт)

14

Внешний блок (кг/фунт)

33

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

A09LH1

Кондиционер, который больше напоминает картину, а не бытовую технику