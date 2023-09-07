About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Сплит-cистемы настенного типа

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Сплит-cистемы настенного типа

G09LH

Сплит-cистемы настенного типа

Печать

Все характеристики

COMMON SPEC

Тип продукта

Настенного типа

ОХЛАЖДАЮЩАЯ МОЩНОСТЬ

кБте/ч (Мин - Уровень - Макс)

9,000

COP

Охлаждение(Вт/Вт)

3.07

ПИТАНИЕ

ø,В,Гц

220-240,50,1

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА(ВНУТРЕННИЙ БЛОК)

CMM (H/M/L)

6.0/17

УРОВЕНЬ ШУМА

Внутренний блок (H/M/L/Sleep) (дБ(A)±3)

36

Внешний блок (дБ(A)±3)

48

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Фаза жидкости(мм/фт.)

6.35

Фаза газа(мм/фт.)

9.52

ГАБАРИТЫ

Внутренний блок (ШxВxГ) (мм/фт.)

824х260х155

Внешний блок (ШxВxГ) (мм/фт.)

575х525х260

ВЕС НЕТТО

Внутренний блок(кг/фунт)

7

Внешний блок (кг/фунт)

24

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка температуры

Thermistor

Установка температурных рамок(Охлаждение)

18-30

Установка температурных рамок(Обогрев)

16-30

Увеличение температуры

1

Таймер

7h, On / Off

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

G09LH

Сплит-cистемы настенного типа