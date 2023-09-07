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LAS454B

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LAS454B

LAS454B

LAS454B

2.1-КАНАЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ МОЩНОСТЬЮ 300 Вт

Окружите себя звуком превосходного качества. Получайте максимум наслаждения от просмотра любимых фильмов и прослушивания музыки.

Совместимость с любыми пультами от ТВ

Максимум удобства от использования вашей домашней аудисистемы.

Беспроводной сабвуфер в комплекте

Без проводов! Устанавливайте беспроводной сабвуфер LG в любом месте своей комнаты. Качество баса будет неизменно превосходным.

BLUETOOTH™

Беспроводная передача музыки со смартфона. Слушайте свои любимые композиции, хранящиеся на смартфоне или любом другом устройстве с поддержкой Bluetooth.

Разъем для портативных устройств

Воспроизведение любимой музыки с портативных устройств через аудиокабель.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH™

Беспроводная передача музыки со смартфона. Слушайте свои любимые композиции, хранящиеся на смартфоне или любом другом устройстве с поддержкой Bluetooth.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Беспроводной активный сабвуфер

Дисплей

Автовыключение дисплея

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Общая

300 Вт

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

50 Вт x 2 (Твитер x 2)

Сабвуфер

200 Вт (беспроводной)

Количество каналов

2.1

СЕТЬ

Bluetooth

4.0

РАЗЪЕМЫ

Разъем для подключения портативных устройств

3.5Ø

Аудиовход оптический

1

ДИСПЛЕЙ

Тип

LED

Индикатор подсветки

LED (красный в режиме ожидания)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Режим ожидания Bluetooth

Совместимость с любым пультом от ТВ

Автоматическое вкл. / выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель

Приглушение звука

РЕЖИМЫ АУДИО

Динамическая громкость

Контроль динамического диапазона

Обычный звуковой эффект

Кино

Голос

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

Dolby Digital

DTS Digital Surround

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тип

SMPS (100-240В, 50/60Гц)

Энергопотребление в выключенном режиме

0.5 Вт↓

Энергопотребление основного устройства

27 Вт

Энергопотребление сабвуфера

33 Вт

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя

Пульт ДУ: тип

MA5 (черный)

Пульт ДУ: аккумулятор

AAA*2

Настенное крепление

Гарантийный талон

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

950 x 71 x 47

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

171 x 390 x 261

Основной модуль, вес нетто, кг

2,47

Сабвуфер, вес нетто, кг

5,6

Основное устройство, размер упаковки (Ш x В x Г), мм

1016 x 430 x 223

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LAS454B

LAS454B

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