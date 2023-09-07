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LAS454B
Все характеристики
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
●
-
Дисплей
-
●
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Общая
-
300 Вт
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
50 Вт x 2 (Твитер x 2)
-
Сабвуфер
-
200 Вт (беспроводной)
-
Количество каналов
-
2.1
-
Bluetooth
-
4.0
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
3.5Ø
-
Аудиовход оптический
-
1
-
Тип
-
LED
-
Индикатор подсветки
-
LED (красный в режиме ожидания)
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Совместимость с любым пультом от ТВ
-
●
-
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Динамическая громкость
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Обычный звуковой эффект
-
●
-
Кино
-
●
-
Голос
-
●
-
LPCM
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
DTS Digital Surround
-
●
-
Тип
-
SMPS (100-240В, 50/60Гц)
-
Энергопотребление в выключенном режиме
-
0.5 Вт↓
-
Энергопотребление основного устройства
-
27 Вт
-
Энергопотребление сабвуфера
-
33 Вт
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
MA5 (черный)
-
Пульт ДУ: аккумулятор
-
AAA*2
-
Настенное крепление
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
950 x 71 x 47
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
171 x 390 x 261
-
Основной модуль, вес нетто, кг
-
2,47
-
Сабвуфер, вес нетто, кг
-
5,6
-
Основное устройство, размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
1016 x 430 x 223
-
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