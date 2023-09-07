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Саундбар с поддержкой Bluetooth

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Саундбар с поддержкой Bluetooth

SH5B

Саундбар с поддержкой Bluetooth

ASC (Адаптивный контроль звука)

Уникальная технология LG,улучшающая качество воспроизведения голоса. Анализируя уровень громкости голоса, технология ASC уменьшает мощность басов для придания голосу кристальной четкости (например, в диалогах/новостных программах).

Auto Sound Engine

Технология Auto Sound Engine оптимизирует баланс звуковых частот, что позаоляет избежать искажений в качестве воспроизведения даже на максимальном уровне громкости.

Идеальное сочетание с ТВ

Саундбар идеально сочетается с Вашим телевизором и создает элегантную атмосферу. Разработан специально,чтобы соответствовать вашей подставке под телевизор.

Google Cast™

Транслируйте миллионы песен и подкастов из приложений с поддержкой Google Cast™ со смартфона на саундбар. Выбирайте файлы, управляйте воспроизведением и регулируйте звук прямо со своего смартфона. Трансляция с помощью Google Cast поддерживается из Youtube, Google Play и других сервисов.

Настройки домашнего кинотеатра с помощью одной кнопки

Для лучшего звука Вы можете соединить два дополнительных беспроводных динамика. Вы испытаете богатый объемный звук как в кинотеатре без лишних проводов. Все,что нужно сделать, это нажать на одну кнопку.

Потоковая передача через Bluetooth

Управляйте воспроизведением с мобильных устройств с помощью беспроводной передачи музыки на саундбар.

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения позволяет начать транслировать музыку со смартфона сразу же после обнаржения саундбаром Bluetooth сигнала смартфона.

Режим мульти-подключения

Проигрывайте аудио контент во всем доме. Теперь вы можете воспроизводить звук с телевизора или музыку по всему дому в нескольких комнатах одновременно.

Звуковая синхронизация с ТВ

Синхронизируйте саундбар с ТВ через Bluetooth,не загружая пространство лишними проводами.

Совместим с Wi-Fi & Bluetooth

Саундбар воспроизводит лубую музыку с вашего мобильного телефона без ограничений. Wi-Fi для лучшего качества звука и Bluetooth для максимальной совместимости.

Контролируйте работу саундбара посредством пульта управления от ТВ

Несмотря на то,что в комплекте к санудбару уже предусмотрен пульт управления, Вы также можете пользоваться Вашим пультом от ТВ, к которому вы привыкли.(* LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba and Samsung)

Подключение

Не важно, что Вы хотите подключить, будь это HDMI, оптические или портативные устройства, наш саундбар поддерживает любое подключение.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Беспроводной активный сабвуфер

Дисплей

Автовыключение дисплея

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Общая

320 Вт

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

60 Вт x 2 (Твитер x 2)

Сабвуфер

200 Вт (беспроводной)

Количество каналов

2.1

СЕТЬ

Bluetooth

4.0

РАЗЪЕМЫ

USB

Разъем для подключения портативных устройств

3.5Ø

Bluetooth (ver. 4.0)

Аудиовход оптический

1

HDMI вход

HDMI выход

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон (Bluetooth)

Управление музыкой

Режим ожидания Bluetooth

Совместимость с любым пультом от ТВ

Авто регулировка звука

SIMPLINK

Автоматическое вкл. / выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель

Возможность принятия 3D-видеосигнала

Возможность принятия аудио-видеосигнала в режиме ожидания

Реверсивный звуковой канал (ARC)

Обновление ПО (сеть)

Синхронизация звука с ТВ

Bluetooth (LG TV)

Синхронизация звука через оптический кабель

USB Host

Регулировка громкости сабвуфера

Приглушение звука

Диммер

РЕЖИМЫ АУДИО

Динамическая громкость

Контроль динамического диапазона

Автоматическое регулирование громкости

Ночной режим

Обычный звуковой эффект

Музыка

Кино

Квартира

Усиление

Высокие / низкие частоты

Пользовательский эквалайзер

ЗВУКОВАЯ ГАЛЕРЕЯ LG

Кино

ASC (Адаптивный контроль звука)

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital

LPCM

DTS Digital Surround

FLAC до 192 кГц

OGG до 48 кГц

MP3

WMA

WAV

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тип

100-240В, 50/60Гц

Энергопотребление в выключенном режиме

0.5 Вт↓

Энергопотребление основного устройства

22 Вт

Энергопотребление сабвуфера

33 Вт

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя

Пульт ДУ: тип

MA5 (черный)

Пульт ДУ: аккумулятор

AAA*2

Батарейки

Гарантийный талон

ГАБАРИТЫ

Вес брутто, кг

9.6

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

171 x 320 x 252

Основной модуль, вес нетто, кг

2.6

Основное устройство, размер упаковки (Ш x В x Г), мм

945 X 53 X 85

Сабвуфер, вес нетто, кг

4.2

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SH5B

Саундбар с поддержкой Bluetooth