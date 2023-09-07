Саундбар с поддержкой Bluetooth

Транслируйте миллионы песен и подкастов из приложений с поддержкой Google Cast™ со смартфона на саундбар. Выбирайте файлы, управляйте воспроизведением и регулируйте звук прямо со своего смартфона. Трансляция с помощью Google Cast поддерживается из Youtube, Google Play и других сервисов.