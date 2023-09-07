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4.1-к. звуковая панель с поддержкой WI-Fi и Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 360 Вт

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4.1-к. звуковая панель с поддержкой WI-Fi и Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 360 Вт

SH7B

4.1-к. звуковая панель с поддержкой WI-Fi и Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 360 Вт

Адаптивный контроль звука

Адаптивный контроль звука - собственная технология LG, улучшающая качество воспроизведения голоса. Анализируя уровень громкости голоса в режиме реального времени, технология ASC уменьшает мощность басов для придания кристальной четкости голосу (например, в диалогах/новостных программах).

Технология Auto Sound Engine

Технология LG Auto Sound Engine оптимизирует баланс звуковых частот, что позволяет избежать искажений в качестве воспроизведения даже на максимальном уровне громкости.

Сочетание с ТВ

Саундбар идеально сочетается с телевизором и создает элегантную атмосферу в помещении, не загружая пространство лишними проводами.

Google Cast™

Транслируйте миллионы песен и подкастов из приложений с поддержкой Google Cast™ со смартфона на саундбар. Выбирайте файлы, управляйте воспроизведением и регулируйте звук прямо со своего смартфона. Трансляция с помощью Google Cast поддерживается из Youtube, Google Play и других сервисов.

Режим ожидания Bluetooth

Автоматический старт воспроизведения музыки через саундбар. Воспроизведение начнется даже если саундбар находится в спящем режиме, просто начните воспроизведение со смартфона по Bluetooth, и музыка зазвучит из динамиков саундбара.

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения позволяет начать транслировать музыку со смартфона сразу же после обнаружения саундбаром Bluetooth сигнала смартфона.

Синхронизация звука с ТВ

Подключите совместимый телевизор LG к саундбару без лишних проводов.

Поддержка Wi-Fi и Bluetooth

LG саундбар может вопроизводить аудио с мобильных устройств или приложений. Передавайте музыку на саундбар через Wi-Fi или Bluetooth.

Управление с помощью пульта от ТВ

Саундбар LG поставляется с пультом в комплекте, но Вы так же можете использовать пульт от ТВ. Поддерживаются пульты 8 ведущих производителей ТВ:LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba и Samsung

Возможности подключения

Для удобства подключения саундбар LG имеет несколько разъемов для подключения: HDMI, разъем для подключения оптических или портативных устройств.
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Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Количество каналов

4.1

Выходная мощность RMS

360 Вт

Фронтальный динамик

40 Вт x2

Динамик объемного звучания

40 Вт x2

Сабвуфер

200 Вт (беспроводной)

РАЗЪЕМЫ

Разъем для подключения портативных устройств

3.5Ø

Аудиовход оптический

HDMI вход

HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

USB

РЕЖИМЫ АУДИО

ASC (Адаптивный контроль звука)

Auto Sound Engine

Обычный звуковой эффект

Кино

Пользовательский эквалайзер

Ночной режим

Контроль динамического диапазона

Автоматическое регулирование громкости

SFX (расширение звукого поля)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

BT-Fi

Wireless LAN (Wi-Fi)

Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4G / 5G)

●/-

Поддержка ОС (Window / Mac / iOS / Android)

LG Music Flow Bluetooth (Android / iOS)

Обновление ПО через Интернет

Автоматическое начало воспроизведения

Режим ожидания Bluetooth

Совместимость с любым пультом от ТВ

Синхронизация звука с ТВ

Синхронизация звука через оптический кабель

Автоматическое выключение

А / В Синхронизация

SIMPLINK

Сквозной 3D-видеосигнал

ARC (реверсивный звуковой канал)

Регулировка громкости сабвуфера

Приглушение звука

Диммер

Спящий режим

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

DTS Digital Surround

FLAC до 192 кГц

OGG до 48 кГц

WAV

MP3

WMA

Dolby Digital

ALAC

AAC(MPEG4)

AAC+

AIFF

СЕРВИСЫ ПОТОКОВОГО АУДИО

Google Cast

Spotify

Встроенные сервисы

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тип

Адаптер (25В, 1.52A)

Энергопотребление в выключенном режиме

0.5 Вт↓

Энергопотребление основного устройства

22 Вт

Энергопотребление сабвуфера

33 Вт

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя

Руководство по быстрой настройке

Инструкция по креплению на стену

Гарантийный талон

Программное обеспечение для ПК

Пульт ДУ

Батарейки

Оптический кабель

LAN кабель

Настенное крепление

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

1,060 x 53 x 85

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

171 x 320 x 252

Сочетание с диагоналями ТВ

49" ↑

Вес нетто, кг (основной модуль)

2.8

Вес нетто, кг (сабвуфер)

4,5

Размер коробки (Ш x В x Г), мм

1122 x 373 x 223

Вес брутто, кг

10.2

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SH7B

4.1-к. звуковая панель с поддержкой WI-Fi и Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 360 Вт