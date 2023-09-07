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4.1-к. звуковая панель с поддержкой WI-Fi и Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 360 Вт
4.1-к. звуковая панель с поддержкой WI-Fi и Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 360 Вт
Все характеристики
-
Количество каналов
-
4.1
-
Выходная мощность RMS
-
360 Вт
-
Фронтальный динамик
-
40 Вт x2
-
Динамик объемного звучания
-
40 Вт x2
-
Сабвуфер
-
200 Вт (беспроводной)
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
3.5Ø
-
Аудиовход оптический
-
●
-
HDMI вход
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
-
USB
-
●
-
ASC (Адаптивный контроль звука)
-
●
-
Auto Sound Engine
-
●
-
Обычный звуковой эффект
-
●
-
Кино
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
Ночной режим
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Автоматическое регулирование громкости
-
●
-
SFX (расширение звукого поля)
-
●
-
BT-Fi
-
●
-
Wireless LAN (Wi-Fi)
-
●
-
Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4G / 5G)
-
●/-
-
Поддержка ОС (Window / Mac / iOS / Android)
-
●
-
LG Music Flow Bluetooth (Android / iOS)
-
●
-
Обновление ПО через Интернет
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Совместимость с любым пультом от ТВ
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ
-
●
-
Синхронизация звука через оптический кабель
-
●
-
Автоматическое выключение
-
●
-
А / В Синхронизация
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Сквозной 3D-видеосигнал
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Диммер
-
●
-
Спящий режим
-
●
-
LPCM
-
●
-
DTS Digital Surround
-
●
-
FLAC до 192 кГц
-
●
-
OGG до 48 кГц
-
●
-
WAV
-
●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
ALAC
-
●
-
AAC(MPEG4)
-
●
-
AAC+
-
●
-
AIFF
-
●
-
Google Cast
-
●
-
Spotify
-
●
-
Встроенные сервисы
-
●
-
Тип
-
Адаптер (25В, 1.52A)
-
Энергопотребление в выключенном режиме
-
0.5 Вт↓
-
Энергопотребление основного устройства
-
22 Вт
-
Энергопотребление сабвуфера
-
33 Вт
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Руководство по быстрой настройке
-
●
-
Инструкция по креплению на стену
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Программное обеспечение для ПК
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки
-
●
-
Оптический кабель
-
●
-
LAN кабель
-
●
-
Настенное крепление
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
1,060 x 53 x 85
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
171 x 320 x 252
-
Сочетание с диагоналями ТВ
-
49" ↑
-
Вес нетто, кг (основной модуль)
-
2.8
-
Вес нетто, кг (сабвуфер)
-
4,5
-
Размер коробки (Ш x В x Г), мм
-
1122 x 373 x 223
-
Вес брутто, кг
-
10.2
-
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SH7B
4.1-к. звуковая панель с поддержкой WI-Fi и Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 360 Вт