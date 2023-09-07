Саундбар, 2.1-канальный, 360 Вт, DTS virtual:X, Hi-Res

Цифровая музыка стала более качественной благодаря более высокой частоте дискретизации и большей битовой глубине. Поэтому звук при воспроизведении стал четче, а прослушивание доставляет больше удовольствия. Саундбар SK5 с высокой четкостью звука может без потерь воспроизводить стереозвук в качестве до 96 кГц/24 бит.