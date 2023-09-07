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Саундбар, 5.1.2-канальный, 500 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X
Саундбар, 5.1.2-канальный, 500 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X
Dolby Atmos® - звук как в кинотеатре у вас дома
Звук высокой четкости
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Все характеристики
-
Количество каналов
-
5.1.2
-
Выходная мощность (RMS)/Общая (Вт)
-
500
-
Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)
-
43 × 2
-
Фронтальная верхняя колонка (лев./прав.)
-
●
-
Беспроводная тыловая колонка (лев./прав.)
-
—
-
Беспроводная верхняя колонка объемного звучания (лев./прав.)
-
●
-
Возможность настенного крепления основного устройства
-
●
-
Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания
-
●
-
Дисплей
-
●
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
●
-
Сабвуфер, мощность (RMS) (Вт)
-
200 (беспроводной)
-
Аудио ЦАП (192 кГц/24 бит)
-
●
-
FM-тюнер
-
—
-
Проводное подключение (Ethernet) RJ45
-
●
-
Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4G/5G)
-
●
-
Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)
-
●
-
DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)
-
●
-
Мульти-рум решение (DLNA)
-
—
-
Возможности Multriroom (Ячеистая сеть)
-
—
-
USB
-
●
-
Аудиовход оптический
-
●
-
HDMI вход/выход
-
●
-
Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)
-
● / —
-
Радиоантенна (FM)
-
—
-
Авторегулирование громкости ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Обновление ПО (сеть)
-
●
-
USB Host (аудио)
-
—
-
USB Plus (аудио, видео, фото)
-
—
-
Управление через смартфон/планшет
-
●
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель
-
●
-
Настройка уровня динамиков
-
●
-
Регулировка звука на ТВ
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
—
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Зарядка MP3-плеера через USB
-
—
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ
-
●
-
Управление музыкой
-
●
-
Управление пультом от ТВ
-
●
-
Синхронизация звука через оптический кабель
-
●
-
Спящий режим
-
●
-
Диммер
-
●
-
Авто регулировка звука
-
●
-
A/V Синхронизация Sync Delay (задержка звука)
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Поддержка ОС (Window/Mac/iOS/Android)
-
—
-
Будильник
-
—
-
LG Music Flow Bluetooth (Android/iOS)
-
—
-
Автоматическое выключение
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения
-
●
-
Регулирование мощности звучания сабвуфера
-
●
-
Google Cast
-
●
-
Spotify
-
—
-
Встроенные сервисы
-
—
-
LPCM
-
●
-
Dolby Atmos
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
Dolby Digital Plus
-
●
-
Dolby TrueHD
-
●
-
DTS Digital Surround
-
—
-
WMA
-
●
-
AAC
-
●
-
AAC+
-
●
-
MP3
-
●
-
WAV
-
●
-
AIFF
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Автоматическое регулирование громкости
-
●
-
Ночной
-
●
-
Музыка
-
●
-
Кино
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Стандартный
-
●
-
Адаптивный контроль звука ASC
-
●
-
Auto Sound Engine
-
—
-
Расширение звукого поля SFX
-
—
-
Несколько источников звука для спикера
-
●
-
ЖК-дисплей
-
●
-
Светодиодный индикатор
-
●
-
Подсветка ЖК
-
●
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Веб руководство пользователя
-
●
-
Инструкция по креплению на стену
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
MA7
-
Батарейки для ПДУ
-
AAAx2
-
Кабель для подключения колонок
-
—
-
Настенное крепление
-
●
-
Оптический кабель
-
●
-
LAN кабель
-
—
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)
-
100 - 240/ 50 - 60
-
Тип питания
-
SMPS
-
Энергопотребление основного устройства (Вт)
-
46
-
Энергопотребление сабвуфера (Вт)
-
35
-
Сабвуфер, размер (Ш × В × Г, мм)
-
220.6 × 390 × 312.3
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
1200 × 58 × 145
-
Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
1266 × 467 × 284
-
Основной модуль, вес (кг)
-
5.64
-
Сабвуфер, вес (кг)
-
7.6
-
Вес с упаковкой (кг)
-
16.8
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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SK9Y
Саундбар, 5.1.2-канальный, 500 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X