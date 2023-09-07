Саундбар, 5.1.2-канальный, 500 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X

Dolby Atmos® — это система объемного звучания, в которой звуки перемещаются в соответствии с движениями видеообъектов. С новым саундбаром от LG кажется, будто звуки летят во всех направлениях: вверх и вниз, влево и вправо, обеспечивая объемное обволакивающее звучание.