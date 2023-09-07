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Саундбар, 5.1.2-канальный, 500 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X

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Саундбар, 5.1.2-канальный, 500 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X

SK9Y

Саундбар, 5.1.2-канальный, 500 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X

Функция 4K Pass-Through

Разрешение 4K — это новый стандарт качества видео, разработанный для воспроизведения потокового мультимедиа, контента с диска и не только. Саундбар LG SK9Y поддерживает технологию HDCP 2.2, которая позволяет наслаждаться полноценным просмотром контента в домашнем кинотеатре без снижения качества 4K-изображения.

Адаптивное управление звуком

Не ограничивайте себя одним звуковым режимом для разного контента, ведь звук для боевиков, драм, спортивных передач, музыки и даже вечерних новостей должен быть разным. Система адаптивного контроля звука определяет тип воспроизводимого контента и автоматически выбирает звуковой режим, обеспечивая безупречное звучание.

Управление с помощью пульта от ТВ

В комплект с саундбаром от LG входит собственный пульт управления. Вместо него можно также использовать пульт для телевизора*.

Dolby Atmos® - звук как в кинотеатре у вас дома

Объемный звук нового поколения. Саундбар LG SK9Y оснащен звуком голливудского качества от лидера рынка звуковых технологий - компании Dolby. С технологией Dolby Atmos звук перемещается в трехмерном пространстве, обеспечивая более реалистичное воспроизведение аудиоконтента. Погрузитесь в звук превосходного качества.

Dolby Atmos® — это система объемного звучания, в которой звуки перемещаются в соответствии с движениями видеообъектов. С новым саундбаром от LG кажется, будто звуки летят во всех направлениях: вверх и вниз, влево и вправо, обеспечивая объемное обволакивающее звучание.

Звук высокой четкости

Цифровая музыка стала более качественной благодаря более высокой частоте дискретизации и большей битовой глубине. Поэтому звук при воспроизведении стал четче, а прослушивание доставляет больше удовольствия. Саундбар SK9Y с высокой четкостью звука может без потерь воспроизводить стереозвук в качестве до 192 кГц/24 бит.

Студийное качество звука для каждого<br>
24-битный звук содержит больше данных, чем звук более низкого качества, поэтому является стандартом для музыки с высоким разрешением. Благодаря данной функции звук с более низким разрешением преобразуется в более качественный 24-битный формат, доставляя настоящее удовольствие от прослушивания.

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* Для управления саундбаром от LG подходят также пульты для телевизоров производства LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba и Samsung.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1.2

Выходная мощность (RMS)/Общая (Вт)

500

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

43 × 2

Фронтальная верхняя колонка (лев./прав.)

Беспроводная тыловая колонка (лев./прав.)

Беспроводная верхняя колонка объемного звучания (лев./прав.)

Возможность настенного крепления основного устройства

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

Дисплей

Автовыключение дисплея

Беспроводной активный сабвуфер

Сабвуфер, мощность (RMS) (Вт)

200 (беспроводной)

Аудио ЦАП (192 кГц/24 бит)

FM-тюнер

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводное подключение (Ethernet) RJ45

Двухдиапазонный Wi-Fi (2,4G/5G)

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)

Мульти-рум решение (DLNA)

Возможности Multriroom (Ячеистая сеть)

USB

Аудиовход оптический

HDMI вход/выход

Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)

● / —

Радиоантенна (FM)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Авторегулирование громкости ТВ

SIMPLINK

Обновление ПО (сеть)

USB Host (аудио)

USB Plus (аудио, видео, фото)

Управление через смартфон/планшет

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель

Настройка уровня динамиков

Регулировка звука на ТВ

Контроль динамического диапазона

Регулировка громкости сабвуфера

Зарядка MP3-плеера через USB

Режим ожидания Bluetooth

Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов

Синхронизация звука с ТВ

Управление музыкой

Управление пультом от ТВ

Синхронизация звука через оптический кабель

Спящий режим

Диммер

Авто регулировка звука

A/V Синхронизация Sync Delay (задержка звука)

ARC (реверсивный звуковой канал)

Поддержка ОС (Window/Mac/iOS/Android)

Будильник

LG Music Flow Bluetooth (Android/iOS)

Автоматическое выключение

Автоматическое начало воспроизведения

Регулирование мощности звучания сабвуфера

СЕРВИСЫ ПОТОКОВОГО АУДИО

Google Cast

Spotify

Встроенные сервисы

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

Dolby Atmos

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

DTS Digital Surround

WMA

AAC

AAC+

MP3

WAV

AIFF

АУДИО РЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Контроль динамического диапазона

Автоматическое регулирование громкости

Ночной

Музыка

Кино

Усиление баса Bass Blast

Стандартный

Адаптивный контроль звука ASC

Auto Sound Engine

Расширение звукого поля SFX

Несколько источников звука для спикера

ДИСПЛЕЙ

ЖК-дисплей

Светодиодный индикатор

Подсветка ЖК

Автовыключение дисплея

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Веб руководство пользователя

Инструкция по креплению на стену

Гарантийный талон

Пульт ДУ: тип

MA7

Батарейки для ПДУ

AAAx2

Кабель для подключения колонок

Настенное крепление

Оптический кабель

LAN кабель

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

100 - 240/ 50 - 60

Тип питания

SMPS

Энергопотребление основного устройства (Вт)

46

Энергопотребление сабвуфера (Вт)

35

ГАБАРИТЫ

Сабвуфер, размер (Ш × В × Г, мм)

220.6 × 390 × 312.3

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

1200 × 58 × 145

Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)

1266 × 467 × 284

Основной модуль, вес (кг)

5.64

Сабвуфер, вес (кг)

7.6

Вес с упаковкой (кг)

16.8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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SK9Y

Саундбар, 5.1.2-канальный, 500 Вт, технология Meridian, Dolby Atmos, DTS:X