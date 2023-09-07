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Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)
Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)
Характеристики
-
Количество каналов
-
3.1 ch
-
Выходная мощность
-
420 W
-
Главный
-
1060 x 57 x 85 mm
-
Сабвуфер
-
171.0 x 393.0 x 248.5 mm
Все характеристики
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Кронштейн для настенного монтажа
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
-
AAC
-
Да
-
Dolby Digital
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
-
DTS Virtual:X
-
Да
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да / Да
-
Версия Bluetooth
-
4
-
HDMI вход
-
1
-
HDMI выход
-
1
-
Оптический
-
1
-
USB
-
1
-
Беспроводной тыловой готов
-
Да
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
- / Да
-
Главный
-
1060 x 57 x 85 mm
-
Сабвуфер
-
171.0 x 393.0 x 248.5 mm
-
Количество каналов
-
3.1 ch
-
Количество динамиков
-
6 EA
-
Выходная мощность
-
420 W
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
-
Pass-through
-
Да
-
Выборка
-
24 бит/ 96 кГц
-
Энергопотребление (основное устройство)
-
38 W
-
Энергопотребление (сабвуфер)
-
33 W
-
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
-
0.5 W ↓
-
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
-
0.5 W ↓
-
ASC (Адаптивный контроль звука)
-
Да
-
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
-
Да
-
Стандарт
-
Да
-
Вес брутто
-
11.3 kg
-
Главный
-
3.45 kg
-
Сабвуфер
-
5.3 kg
-
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