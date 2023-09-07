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Портативная беспроводная Bluetooth-колонка LG XBOOM 360 RP4B
Портативная беспроводная Bluetooth-колонка LG XBOOM 360 RP4B
Все характеристики
-
Время зарядки аккумулятора (ч)
-
5
-
Время работы аккумулятор (ч)
-
10hrs
-
Количество каналов
-
1ch(2Way)
-
Выходная мощность
-
120W
-
В режиме работы
-
36W
-
Режим ожидания
-
0.5W
-
Вес брутто
-
10.2 kg
-
Вес нетто
-
5.8 kg
-
Пользовательский эквалайзер (приложение)
-
Да
-
Стандарт
-
Да
-
AAC
-
Да
-
SBC
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
4.2
-
AUX-вход (3.5Φ)
-
Да
-
Индикатор заряда аккумулятора
-
Да
-
Управление через смартфон Bluetooth (Android/iOS)
-
Да/Да
-
Подсветка
-
Да
-
Multipoint
-
Да
-
Кодовый замок
-
Да
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
Да
-
Картонная коробка
-
325 x 613 x 325 mm
-
Динамик
-
247.5 x 514 x 247.5 mm
-
Разъем адаптера переменного тока
-
Да
-
Низкочастотный динамик
-
5.25" x 1
-
Размер твитера
-
1" x 1
-
Тип твитера
-
Компрессионный рупор
-
Гарантийный талон
-
Да
-
Адаптер переменного тока
-
Да
-
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