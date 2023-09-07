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Минисистема LG XBOOM CJ45, 720 Вт, Функция Караоке, Подключение нескольких устройств, Функций DJ

Функции

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Минисистема LG XBOOM CJ45, 720 Вт, Функция Караоке, Подключение нескольких устройств, Функций DJ

CJ45

Минисистема LG XBOOM CJ45, 720 Вт, Функция Караоке, Подключение нескольких устройств, Функций DJ

Минисистема с функцией караоке и беспроводным управлением через Blutetooth

Мощный звук 720 Вт

Пора начать зажигательную вечеринку!

Беспроводное объединение устройств

Мощности нет предела! Объедините 2 устройства в одну систему
без лишних проводов и увеличьте мощность звучания в два раза.

Auto DJ

Функция Auto DJ обеспечивает воспроизведение без пауз между песнями.

Караоке звезда

Караоке для вечеринки! Создайте фонограмму из любой песни всего одним нажатием - во время воспроизведения композиции активируйте функцию «Удаление вокала».
Вы так же можете изменять тональность выбранной песни для более комфортного пения.

Приложение для управления по Bluetooth

Управляйте системой дистанционно с мобильных устройств. Выбирайте песни из плейлиста и добавляйте эффекты.

Мультиплейлист

Подключайте до 3-х мобильных устройств по Bluetooth и создавайте плейлист на базе песен,
хранящихся в памяти любого из подключенных устройств.

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения
позволяет начать транслировать музыку со смартфона
сразу же после обнаружения аудиосистемой Bluetooth сигнала смартфона.

Режим ожидания Bluetooth

Автоматический старт воспроизведения музыки. Воспроизведение начнется даже если
аудиосистема находится в спящем режиме, просто начните воспроизведение со смартфона по Bluetooth, и музыка автоматически зазвучит из динамиков системы.

Два USB

Возможность подключения 2 USB для безграничного выбора музыкальных файлов.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

Общая выходная мощность RMS

720 Вт

Колонки

CJS45F

Сабвуфер

CD/DVD

●/—

FM-тюнер

Bluetooth

РАЗЪЕМЫ

USB

AUX вход

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

240 Вт × 2

Радиоантенна

ЗВУК

Местные настройки эквалайзера

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Банда

Реггетон

Меренге

Кумбия

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Естественный эквалайзер

Усиление баса Bass Blast

Режим "Футбол"

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению

110 V 50 / 60 Гц

Потребление электроэнергии в выключенном режиме

Потребление электроэнергии в режиме ожидания

0.5Вт↓

ФОРМАТЫ АУДИО

Dolby Digital

2-к. стерео (By-Pass)

Приглушение звука

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Диапазон

87.5 ~ 108.0 MHz

Количество предустановленных станций

Ran.50

Память / Удаление

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Минисистема с функцией караоке и беспроводным управлением через Blutetooth

CJ45

Минисистема LG XBOOM CJ45, 720 Вт, Функция Караоке, Подключение нескольких устройств, Функций DJ