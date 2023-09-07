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Минисистема LG XBOOM CJ45, 720 Вт, Функция Караоке, Подключение нескольких устройств, Функций DJ
Минисистема LG XBOOM CJ45, 720 Вт, Функция Караоке, Подключение нескольких устройств, Функций DJ
Все характеристики
-
Общая выходная мощность RMS
-
720 Вт
-
Колонки
-
CJS45F
-
Сабвуфер
-
●
-
CD/DVD
-
●/—
-
FM-тюнер
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
USB
-
●
-
AUX вход
-
●
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
240 Вт × 2
-
Радиоантенна
-
●
-
Местные настройки эквалайзера
-
●
-
Дангдут
-
●
-
Арабский
-
●
-
Афро Хип-Хоп
-
●
-
Индия
-
●
-
Банда
-
—
-
Реггетон
-
●
-
Меренге
-
●
-
Кумбия
-
—
-
Сальса
-
●
-
Самба
-
●
-
Акс
-
●
-
Фохо
-
●
-
Фанк
-
●
-
Португальский
-
●
-
Обычный
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Естественный эквалайзер
-
—
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Режим "Футбол"
-
●
-
Требования к энергопотреблению
-
110 V 50 / 60 Гц
-
Потребление электроэнергии в выключенном режиме
-
—
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания
-
0.5Вт↓
-
Dolby Digital
-
—
-
2-к. стерео (By-Pass)
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Диапазон
-
87.5 ~ 108.0 MHz
-
Количество предустановленных станций
-
Ran.50
-
Память / Удаление
-
●
-
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CJ45
Минисистема LG XBOOM CJ45, 720 Вт, Функция Караоке, Подключение нескольких устройств, Функций DJ