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Музыкальный центр LG XBOOM CM4460 с беспроводной синхронизацией звука с ТВ

Функции

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Характеристики

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Музыкальный центр LG XBOOM CM4460 с беспроводной синхронизацией звука с ТВ

CM4460

Музыкальный центр LG XBOOM CM4460 с беспроводной синхронизацией звука с ТВ

Беспроводное объединение устройств

Беспроводное объединение устройств

Мощности нет предела! Объедините 2 устройства в одну систему без лишних проводов и увеличьте мощность звучания в два раза.
Auto DJ

Auto DJ

Функция Auto DJ обеспечивает воспроизведение без пауз между песнями.
Приложение для управления по Bluetooth

Приложение для управления по Bluetooth

Управляйте системой дистанционно с мобильных устройств. Выбирайте песни из плейлиста и добавляйте эффекты.
Мульти-плейлист

Мульти-плейлист

Подключите до 3 мобильных устройств по Bluetooth и создавайте плейлист на базе песен, хранящихся в памяти любого из подключенных устройств.
Синхронизация звука с ТВ

Синхронизация звука с ТВ

Подключите совместимый телевизор LG к аудиосистеме без лишних проводов.
Автоматическое воспроизведение музыки

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения позволяет начать транслировать музыку со смартфона сразу же после обнаружения аудиосистемой Bluetooth сигнала смартфона.
Режим ожидания Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Автоматический старт воспроизведения музыки. Воспроизведение начнется даже если аудиосистема находится в спящем режиме, просто начните воспроизведение со смартфона по Bluetooth, и музыка автоматически зазвучит из динамиков системы.
Два USB

Два USB

Возможность подключения 2 USB для безграничного выбора музыкальных файлов.
Печать

Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Выходная мощность RMS

460 Вт

Фронтальный динамик

230 Вт x 2

РАЗЪЕМЫ

USB

AUX

Разъем для подключения портативных устройств

3.5Ø

FM тюнер

ЭКВАЛАЙЗЕР

Обычный

Режим "Футбол"

Поп

Классика

Рок

Джаз

Усиление баса Bass Blast

ЗВУК

Автоматический эквалайзер

Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)

Авто DJ

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Диапазон FM (50 кГц / 100 кГц)

87.5 ~ 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память / Удаление

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

●/●/●/●

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Тип загрузки

Лоток для дисков

Количество загружаемых дисков

1 CD

2-к. стерео (By-Pass)

Форматы: MP3, WMA

Диски: CD-R/-RW

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов

Спящий режим

Bluetooth

Автоматическое начало воспроизведения

Синхронизация звука с ТВ

MP3/WMA ID3-теги

Управление через смартфон (Bluetooth)

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

Режим ожидания Bluetooth

Приглушение звука

Обновление ПО через Интернет

Случайное воспроизведение

Пропуск (вперед / назад)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению

110 или 220/230В 50/60

Энергопотребление в выключенном режиме

0.5 Вт↓

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Батарейки

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

FM-антенна

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CM4460

Музыкальный центр LG XBOOM CM4460 с беспроводной синхронизацией звука с ТВ

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