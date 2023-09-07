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Музыкальный центр LG XBOOM CM4460 с беспроводной синхронизацией звука с ТВ
Музыкальный центр LG XBOOM CM4460 с беспроводной синхронизацией звука с ТВ
Все характеристики
-
Выходная мощность RMS
-
460 Вт
-
Фронтальный динамик
-
230 Вт x 2
-
USB
-
●
-
AUX
-
●
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
3.5Ø
-
FM тюнер
-
●
-
Обычный
-
●
-
Режим "Футбол"
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
●
-
Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)
-
●
-
Авто DJ
-
●
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Диапазон FM (50 кГц / 100 кГц)
-
87.5 ~ 108.0 МГц
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Память / Удаление
-
●/●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
●/●/●/●
-
Тип загрузки
-
Лоток для дисков
-
Количество загружаемых дисков
-
1 CD
-
2-к. стерео (By-Pass)
-
●
-
Форматы: MP3, WMA
-
●
-
Диски: CD-R/-RW
-
●
-
Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов
-
●
-
Спящий режим
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ
-
●
-
MP3/WMA ID3-теги
-
●
-
Управление через смартфон (Bluetooth)
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Обновление ПО через Интернет
-
●
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Пропуск (вперед / назад)
-
●
-
Требования к энергопотреблению
-
110 или 220/230В 50/60
-
Энергопотребление в выключенном режиме
-
0.5 Вт↓
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
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Устранение неполадок
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CM4460
Музыкальный центр LG XBOOM CM4460 с беспроводной синхронизацией звука с ТВ