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Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке

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Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке

CM8360

Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке

Звук

Выходная мощность 2200 Вт

Пора дать старт зажигательным вечеринкам!2200 Ватт в сочетании с яркой мерцающей подсветкой и правильно подобранная музыка - всё, что нужно для успешной вечеринки. DJ консоль X-Boom, выполненная в стиле системы управления истребителями, оснащена специальным рычагом для мгновенного запуска максимальной громкости и яркости.
Звук

Беспроводное объединение устройств

Мощности нет предела! Объедините 2 устройства в одну систему без лишних проводов и увеличьте мощность звучания в два раза.
DJ функции

Конструктор семплов

Записывайте эффекты на смартфон и передавайте их на музыкальную систему. Добавьте оригинальности вечеринке!
DJ функции

DJ эффекты

Добавляйте предустановленные эффекты звучания (скретч, эхо, флэнжер, хорус, фэйзер) как профессиональный диджей.
DJ функции

Auto DJ

Функция Auto DJ обеспечивает воспроизведение без пауз между песнями.
DJ функции

DJ Sharing

Создайте собственный микс на аудиосистеме, передайте его на смартфон или поделитесь с друзьями.
Караоке функции

Звезда Караоке

Караоке для вечеринки! Создайте фонограмму из любой песни всего одним нажатием - во время воспроизведения композиции активируйте функцию "Удаление вокала". Вы так же можете изменять тональность выбранной песни для более комфортного пения
Возможности подключения

Приложение для управления по Bluetooth

Управляйте системой дистанционно с мобильных устройств. Выбирайте песни из плейлиста и добавляйте эффекты.
Возможности подключения

Мульти-плейлист

Подключите до 3 мобильных устройств по Bluetooth и создавайте плейлист на базе песен, хранящихся в памяти любого из подключенных устройств.
Возможности подключения

Синхронизация звука с ТВ

Подключите совместимый телевизор LG к аудиосистеме без лишних проводов.
Возможности подключения

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения позволяет начать транслировать музыку со смартфона сразу же после обнаружения аудиосистемой Bluetooth сигнала смартфона.
Возможности подключения

Режим ожидания Bluetooth

Автоматический старт воспроизведения музыки. Воспроизведение начнется даже если аудиосистема находится в спящем режиме, просто начните воспроизведение со смартфона по Bluetooth, и музыка автоматически зазвучит из динамиков системы.
Два USB
Возможности подключения

Два USB

Возможность подключения 2 USB для безграничного выбора музыкальных файлов.
Печать

Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Выходная мощность RMS

2200 Вт

Фронтальный динамик

1100 Вт x 2

РАЗЪЕМЫ

USB

Разъем для подключения портативных устройств

3.5Ø

AUX

FM тюнер

Разъём для микрофона (φ6.3)

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательские настройки эквалайзера

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Банда

Реггетон

Меренге

Кумбия

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Усиление баса Bass Blast

Режим "Футбол"

ЗВУК

Juke box (создание собственного плейлиста)

DJ эффекты

DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели)

Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)

Конструктор сэмплов

Авто DJ

Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению

110 или 220/230В 50/60

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Диапазон FM (50 кГц / 100 кГц)

87.5 ~ 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память / Удаление

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

●/●/●/●

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Количество загружаемых дисков

1 CD

Тип загрузки

Лоток для дисков

Форматы: MP3, WMA

●/●

Диски: CD-R/-RW

2-к. стерео (By-Pass)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Повтор 1 трек / Диск

●/●

Программирование воспроизведения (Память)

● (300)

Случайное воспроизведение

Пропуск (вперед / назад)

Сканирование (вперед / назад)

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

LED подсветка колонок

MP3/WMA ID3-теги

Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения

Удаление файлов

Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Управление через смартфон

Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов

Автоматическое начало воспроизведения

X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

Приглушение звука

КАРАОКЕ

Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)

Key changer (изменение тональности голоса)

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Батарейки

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

FM-антенна

КОЛОНКИ

Наименование моделей колонок

CMS8360

Система

двухполосная АС

ВЧ динамик

1"

НЧ динамик

8"

Магнитное экранирование

Не экранируется

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш x В x Г), мм (основное устройство)

450 x 160 x 355

Размер (Ш x В x Г), мм (фронтальная колонка)

321 x 454 x 301

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм (основное устройство)

917 x 520 x 453

Вес нетто, кг (суммарный)

24.5

Вес нетто, кг (основное устройство)

6

Вес нетто, кг (фронтальная колонка)

9.7 x 2

Вес брутто, кг

27.4

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CM8360

Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке