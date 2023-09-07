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Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке
Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке
Все характеристики
-
Выходная мощность RMS
-
2200 Вт
-
Фронтальный динамик
-
1100 Вт x 2
-
USB
-
●
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
3.5Ø
-
AUX
-
●
-
FM тюнер
-
●
-
Разъём для микрофона (φ6.3)
-
●
-
Пользовательские настройки эквалайзера
-
●
-
Дангдут
-
●
-
Арабский
-
●
-
Афро Хип-Хоп
-
●
-
Индия
-
●
-
Банда
-
●
-
Реггетон
-
●
-
Меренге
-
●
-
Кумбия
-
●
-
Сальса
-
●
-
Самба
-
●
-
Акс
-
●
-
Фохо
-
●
-
Фанк
-
●
-
Португальский
-
●
-
Обычный
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Режим "Футбол"
-
●
-
Juke box (создание собственного плейлиста)
-
●
-
DJ эффекты
-
●
-
DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели)
-
●
-
Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)
-
●
-
Конструктор сэмплов
-
●
-
Авто DJ
-
●
-
Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении)
-
●
-
Требования к энергопотреблению
-
110 или 220/230В 50/60
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Диапазон FM (50 кГц / 100 кГц)
-
87.5 ~ 108.0 МГц
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Память / Удаление
-
●/●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
●/●/●/●
-
Количество загружаемых дисков
-
1 CD
-
Тип загрузки
-
Лоток для дисков
-
Форматы: MP3, WMA
-
●/●
-
Диски: CD-R/-RW
-
●
-
2-к. стерео (By-Pass)
-
●
-
Повтор 1 трек / Диск
-
●/●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
● (300)
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Пропуск (вперед / назад)
-
●
-
Сканирование (вперед / назад)
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
LED подсветка колонок
-
●
-
MP3/WMA ID3-теги
-
●
-
Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Управление через смартфон
-
●
-
Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения
-
●
-
X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)
-
●
-
Key changer (изменение тональности голоса)
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
Наименование моделей колонок
-
CMS8360
-
Система
-
двухполосная АС
-
ВЧ динамик
-
1"
-
НЧ динамик
-
8"
-
Магнитное экранирование
-
Не экранируется
-
Размер (Ш x В x Г), мм (основное устройство)
-
450 x 160 x 355
-
Размер (Ш x В x Г), мм (фронтальная колонка)
-
321 x 454 x 301
-
Размер упаковки (Ш x В x Г), мм (основное устройство)
-
917 x 520 x 453
-
Вес нетто, кг (суммарный)
-
24.5
-
Вес нетто, кг (основное устройство)
-
6
-
Вес нетто, кг (фронтальная колонка)
-
9.7 x 2
-
Вес брутто, кг
-
27.4
-
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CM8360
Минисистема XBoom с диджейскими эффектами и поддержкой караоке