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Сверхмощная система LG XBOOM с DJ-функциями, акселлератором вечеринки и клубной подсветкой
Сверхмощная система LG XBOOM с DJ-функциями, акселлератором вечеринки и клубной подсветкой
Все характеристики
-
Основное устройство
-
CM9960FB
-
Колонки
-
NS9960
-
Фронтальная колонка
-
1200 Вт x 2
-
Сабвуфер
-
1200 Вт x 2
-
AUX1
-
●
-
AUX2
-
●
-
USB1
-
●
-
USB2
-
●
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Разъем для подключения наушников (Φ3.5 / Φ6.3)
-
●/-
-
USB 1
-
● (фронтальная панель)
-
USB 2
-
● (фронтальная панель)
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
● (фронтальная панель)
-
AUX вход
-
● (тыловая панель)
-
Кнопка закрытия лотка диска
-
●
-
Арабский
-
●
-
Пользовательские настройки эквалайзера
-
●
-
Афро Хип-Хоп
-
●
-
Индия
-
●
-
Банда
-
●
-
Реггетон
-
●
-
Меренге
-
●
-
Кумбия
-
●
-
Сальса
-
●
-
Самба
-
●
-
Акс
-
●
-
Фохо
-
●
-
Фанк
-
●
-
Португальский
-
●
-
Обычный
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Режим "Футбол"
-
●
-
Juke box (создание собственного плейлиста)
-
●
-
DJ эффекты
-
●
-
Cross Fader
-
●
-
Tempo (контроль скорости воспроизведения)
-
●
-
Auto Sync.
-
●
-
DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели)
-
●
-
Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)
-
●
-
Конструктор сэмплов
-
●
-
Auto DJ
-
●
-
Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении)
-
●
-
Требования к энергопотреблению
-
110 или 220/230В 50/60
-
Энергопотребление
-
320Вт
-
Потребление электроэнергии в выключенном режиме
-
0.5Вт↓
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания
-
0.5Вт↓
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Диапазон
-
87.5 ~ 108.0 MHz
-
Количество предустановленных станций
-
Ran.50
-
Память / Удаление
-
●/●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
●/●/●/●
-
Количество загружаемых дисков
-
1 CD
-
Тип загрузки
-
Лоток для дисков
-
Audio CD
-
●
-
MP3/WMA CD
-
●/●
-
CD-R/CD-RW
-
●/●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
Повтор 1 трек / Диск
-
●/●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
● (200)
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Пропуск (вперед / назад)
-
●
-
Сканирование (вперед / назад)
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
Dual USB (запись с USB1 на USB2)
-
●
-
Зарядка MP3-плеера через USB/ micro USB
-
●/-
-
LED подсветка колонок
-
●
-
LED подсветка основного устройства
-
●
-
Party Thruster (Акселератор вечеринки)
-
●
-
MP3/WMA ID3-теги
-
●
-
Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Автоматическое изменение функции Bluetooth
-
●
-
Управление через Bluetooth
-
●
-
Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведение музыки
-
●
-
DJ Sharing (запись миксов на смартфон)
-
●
-
Fota (беспроводное обновление прошивки)
-
●
-
X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)
-
●
-
Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)
-
●
-
Key changer (изменение тональности голоса)
-
●
-
Пульт ДУ
-
MA2
-
Батарейки
-
AAAx2
-
Инструкция
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
FM антенна
-
FM 75Ω ANT
-
Наименование моделей колонок
-
NS9960
-
СЧ динамик
-
4"
-
НЧ динамик
-
8"
-
Магнитное экранирование
-
Не экранируется
-
Система
-
однополосная АС
-
Размер (Ш x В x Г), мм
-
-
Основное устройство (размер)
-
470 x 240 x 420
-
Фронтальная колонка (размер)
-
508 x 711 x 470
-
Суммарный
-
68.4
-
Основное устройство (вес нетто)
-
7.7
-
Фронтальная колонка
-
30.2 x 2
-
Основное устройство
-
562 x 268 x 552
-
Колонка
-
1061 x 795 x 575
-
Основное устройство (вес брутто)
-
10.3
-
Колонка (вес брутто)
-
66.5
-
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CM9960
Сверхмощная система LG XBOOM с DJ-функциями, акселлератором вечеринки и клубной подсветкой