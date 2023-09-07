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Сверхмощная система LG XBOOM с DJ-функциями, акселлератором вечеринки и клубной подсветкой

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Сверхмощная система LG XBOOM с DJ-функциями, акселлератором вечеринки и клубной подсветкой

CM9960

Сверхмощная система LG XBOOM с DJ-функциями, акселлератором вечеринки и клубной подсветкой

CM9960

Пора дать старт грандиозным вечеринкам!

Звук в 4 800 Вт, яркая мерцающая подсветка и правильно подобранная музыка – всё, что нужно для успешной вечеринки. DJ консоль X-Boom, выполненная в стиле системы управления истребителями, оснащена специальным рычагом для создания эффекта увеличения мощности.

Выходная мощность 4800 Вт

Пора дать старт зажигательным вечеринкам!4800 Ватт в сочетании с яркой мерцающей подсветкой и правильно подобранная музыка - всё, что нужно для успешной вечеринки. DJ консоль X-Boom, выполненная в стиле системы управления истребителями, оснащена специальным рычагом для мгновенного запуска максимальной громкости и яркости.

Беспроводное объединение устройств

Мощности нет предела! Объедините 2 устройства в одну систему без лишних проводов и увеличьте мощность звучания в два раза.

Акселератор вечеринки

Сдвиньте рычаг вверх до предела и ощутите взрывную мощь звучания 4800 Ватт.

Клубная подсветка

Громче музыка - ярче танцпол! Мерцающая в такт музыке подсветка для создания самой зажигательной вечеринки.

Cross Fader

Используйте Cross Fader для создания миксов на базе выбранных треков. Управляйте скоростью воспроизведения, добавляйте эффекты и создавайте собственные уникальные миксы.

Конструктор семплов

Записывайте эффекты на смартфон и передавайте их на музыкальную систему. Добавьте оригинальности вечеринке!

DJ эффекты

Добавляйте предустановленные эффекты звучания (скретч, эхо, флэнжер, хорус, фэйзер) как профессиональный диджей.

Auto DJ

Функция Auto DJ обеспечивает воспроизведение без пауз между песнями.

DJ Sharing

Создайте собственный микс на аудиосистеме, передайте его на смартфон или поделитесь с друзьями.

Караоке звезда

Караоке для вечеринки! Создайте фонограмму из любой песни всего одним нажатием - во время воспроизведения композиции активируйте функцию "Удаление вокала". Вы так же можете изменять тональность выбранной песни для более комфортного пения

Приложение для управления по Bluetooth

Управляйте системой дистанционно с мобильных устройств. Выбирайте песни из плейлиста и добавляйте эффекты.

Мульти-плейлист

Подключите до 3 мобильных устройств по Bluetooth и создавайте плейлист на базе песен, хранящихся в памяти любого из подключенных устройств.

Синхронизация звука с ТВ

Подключите совместимый телевизор LG к аудиосистеме без лишних проводов.

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения позволяет начать транслировать музыку со смартфона сразу же после обнаружения аудиосистемой Bluetooth сигнала смартфона.

Режим ожидания Bluetooth

Автоматический старт воспроизведения музыки. Воспроизведение начнется даже если аудиосистема находится в спящем режиме, просто начните воспроизведение со смартфона по Bluetooth, и музыка автоматически зазвучит из динамиков системы.

Два USB

Возможность подключения 2 USB для безграничного выбора музыкальных файлов.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ

Основное устройство

CM9960FB

Колонки

NS9960

УСИЛИТЕЛЬ

Фронтальная колонка

1200 Вт x 2

Сабвуфер

1200 Вт x 2

РАЗЪЕМЫ

AUX1

AUX2

USB1

USB2

Разъем для подключения портативных устройств

Bluetooth

Разъем для подключения наушников (Φ3.5 / Φ6.3)

●/-

USB 1

● (фронтальная панель)

USB 2

● (фронтальная панель)

Разъем для подключения портативных устройств

● (фронтальная панель)

AUX вход

● (тыловая панель)

Кнопка закрытия лотка диска

ЭКВАЛАЙЗЕР

Арабский

Пользовательские настройки эквалайзера

Афро Хип-Хоп

Индия

Банда

Реггетон

Меренге

Кумбия

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Усиление баса Bass Blast

Режим "Футбол"

Juke box (создание собственного плейлиста)

DJ эффекты

Cross Fader

Tempo (контроль скорости воспроизведения)

Auto Sync.

DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели)

Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)

Конструктор сэмплов

Auto DJ

Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению

110 или 220/230В 50/60

Энергопотребление

320Вт

Потребление электроэнергии в выключенном режиме

0.5Вт↓

Потребление электроэнергии в режиме ожидания

0.5Вт↓

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Диапазон

87.5 ~ 108.0 MHz

Количество предустановленных станций

Ran.50

Память / Удаление

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

●/●/●/●

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ ДИСКОВ/ФАЙЛОВ

Количество загружаемых дисков

1 CD

Тип загрузки

Лоток для дисков

Audio CD

MP3/WMA CD

●/●

CD-R/CD-RW

●/●

MP3

WMA

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Повтор 1 трек / Диск

●/●

Программирование воспроизведения (Память)

● (200)

Случайное воспроизведение

Пропуск (вперед / назад)

Сканирование (вперед / назад)

USB-запись напрямую

Dual USB (запись с USB1 на USB2)

Зарядка MP3-плеера через USB/ micro USB

●/-

LED подсветка колонок

LED подсветка основного устройства

Party Thruster (Акселератор вечеринки)

MP3/WMA ID3-теги

Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения

Удаление файлов

Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Управление через Bluetooth

Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

Автоматическое начало воспроизведение музыки

DJ Sharing (запись миксов на смартфон)

Fota (беспроводное обновление прошивки)

X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

КАРАОКЕ

Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)

Key changer (изменение тональности голоса)

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MA2

Батарейки

AAAx2

Инструкция

Гарантийный талон

FM антенна

FM 75Ω ANT

КОЛОНКИ

Наименование моделей колонок

NS9960

СЧ динамик

4"

НЧ динамик

8"

Магнитное экранирование

Не экранируется

Система

однополосная АС

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш x В x Г), мм

Основное устройство (размер)

470 x 240 x 420

Фронтальная колонка (размер)

508 x 711 x 470

Вес нетто, кг

Суммарный

68.4

Основное устройство (вес нетто)

7.7

Фронтальная колонка

30.2 x 2

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм

Основное устройство

562 x 268 x 552

Колонка

1061 x 795 x 575

Вес брутто, кг

Основное устройство (вес брутто)

10.3

Колонка (вес брутто)

66.5

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CM9960

CM9960

Сверхмощная система LG XBOOM с DJ-функциями, акселлератором вечеринки и клубной подсветкой