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LG XBOOM, функция караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте
LG XBOOM, функция караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте
Откройте в себе талант диджея
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*Эта функция может не применяться к некоторым трекам.
*Совместимо только с другими динамиками XBOOM, которые поддерживают Wireless Party Link.
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.1
-
Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)
-
600
-
Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)
-
193 × 2
-
Сабвуфер, мощность RMS (Вт)
-
214
-
CD/DVD
-
● / ●
-
FM-тюнер
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)
-
●
-
USB
-
● 2
-
AUX-вход
-
● 2
-
Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)
-
● (2 шт, Перед)
-
Разъём для радиоантенны (FM/AM)
-
●/—
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
●
-
Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)
-
●
-
Управление через Bluetooth
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)
-
● / —
-
Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth
-
● (макс. 3, Android)
-
Автоматическое изменение функции Bluetooth
-
●
-
Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute
-
●
-
Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth
-
●
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)
-
— / ●
-
Запись на USB
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Отображение ID3-тэгов MP3/WMA
-
●
-
Сканирование (вперед/назад)
-
●
-
Пропуск (вперед/назад)
-
●
-
Замедленная перемотка вперед / назад
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения музыки
-
●
-
Повтор 1 трек/диск/фильм/все
-
● / — / — / ●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
● (100)
-
Ручка для транспортировки
-
● (2 шт по бокам)
-
Регулировка громкости микрофона/эха
-
● / —
-
Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)
-
●
-
Изменение тональности голоса (Key changer)
-
●
-
Голосовые эффекты (Vocal Effects)
-
●
-
Лоток для дисков
-
1-CD Tray
-
Количество загружаемых дисков
-
1
-
MP3/WMA CD
-
● / ●
-
Audio CD/CD-R/CD-RW
-
● / ● / ●
-
CDG
-
●
-
DVD - Графический пользовательский интерфейс
-
●
-
DVD - Язык (выбор)
-
●
-
DVD±R / DVD±RW (режим видео)
-
● / ●
-
DVD±R (двухслойные)
-
●
-
DVD (NTSC) / DVD (PAL)
-
●
-
Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска
-
— / ● / ●
-
Запрограмированный режим воспроизведения
-
● (100)
-
Dolby Digital
-
●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
AAC
-
●
-
JPEG
-
●
-
JPEG Progressive
-
●
-
MPEG-2
-
●
-
Xvid
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
Местные настройки эквалайзера
-
●
-
Обычный
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Дангдут
-
●
-
Арабский
-
●
-
Афро Хип-Хоп
-
●
-
Индия
-
●
-
Реггетон
-
●
-
Меренге
-
●
-
Сальса
-
●
-
Самба
-
●
-
Акс
-
●
-
Фохо
-
●
-
Фанк
-
●
-
Португальский
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Стандартный (по умолчанию)
-
●
-
Футбол
-
●
-
Создание собственного плейлиста Juke box
-
●
-
Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box
-
●
-
DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)
-
●
-
DJ Loop
-
●
-
Кнопки с эффектами на панели DJ Pro
-
●
-
Диджейские вертушки (скретч)
-
●
-
Конструктор сэмплов
-
●
-
Воспроизведение без остановок Авто DJ
-
●
-
Party Kick Starter
-
●
-
Party Thruster (Акселератор вечеринки)
-
●
-
Контроль громкости звука при включении (Childsafe)
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
2-канальный стерео-звук (By-Pass)
-
●
-
Тип тюнера
-
PLL
-
Тюнер FM
-
●
-
Диапазон
-
87.5 - 108.0 МГц
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Память/Удаление из памяти
-
● / ●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
● / ● / ● / ●
-
Демо
-
●
-
Диммер
-
●
-
Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting
-
●
-
ВЧ-динамик (дюймы)
-
2" × 2
-
НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)
-
8" × 1
-
Система
-
1Way 1Speaker
-
Магнитное экранирование
-
Не экранируется
-
Импенданс (Ом)
-
8Ω/4Ω
-
Руководство по быстрой настройке
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Пульт ДУ
-
● CB3
-
Количество клавиш
-
40
-
Батарейки для ПДУ, тип, количество
-
AAA × 2
-
Микрофон
-
●
-
Караоке-диск DVD
-
●
-
Каталог песен
-
●
-
Антенна FM/AM
-
● (FM 75Ω) / —
-
Кабель питания
-
●
-
Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)
-
110 или 220/230 50/60
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
0.5↓
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
330 × 716 × 318
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Руководства и Загрузки
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Устранение неполадок
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Гарантия
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OL75DK
LG XBOOM, функция караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте