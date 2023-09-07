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LG XBOOM, функция караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте

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LG XBOOM, функция караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте

OL75DK

LG XBOOM, функция караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте

Взрывная волна звука мощностью 600 Вт

Взрывная волна звука мощностью 600 Вт

Аудиосистема LG XBOOM OL75DK идеально подойдет для вечеринки любого масштаба.

Зажги вечеринку

С цветовым сопровождением, мигающим и пульсирующим в такт музыке, любая домашняя вечеринка превратится в клубную.

Откройте в себе талант диджея

С музыкальной системой LG XBOOM OL75DK вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем. Добавьте вечеринке незабываемых звуковых эффектов одним касанием прямо с вашего смартфона.

Наполните вечеринку 4 звуковыми эффектами - Flanger, Phaser, Wah и Delay. Также используйте режимы Club, Drum и пользовательский режим на DJ Pad.

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Раскачай вечеринку

Любая вечеринка станет еще более зажигательной при помощи контроллера Party Accelerator. Просто сдвиньте рычаг и вечеринка станет еще круче — оглушительный бит и яркая подсветка не дадут заскучать на танцполе.

Karaoke Star

Одним нажатием кнопки возможно заглушить вокал в практически любой песне или аудиотреке. Функция также позволяет менять тональность дорожки в соответствии с вашим голосом. Вы также можете выбрать любой из 18 вокальных эффектов для пения.

*Эта функция может не применяться к некоторым трекам.

Удвой звук с помощью Wireless Party Link

Соедините две системы LG XBOOM OL75DK вместе по беспроводной связи, чтобы увеличить мощность до 1200 Вт. Больше динамиков, более мощный звук и больше веселья.

*Совместимо только с другими динамиками XBOOM, которые поддерживают Wireless Party Link.

Множество возможностей подключения

Выберите один из вариантов подключения: Bluetooth®, 2 порта USB, DVD, CD и FM-радио.

Встроенный DVD-плеер

Встроенный DVD-плеер дает возможность смотреть или слушать ваши любимые DVD-диски. Просто подключите систему к телевизору через HDMI.

Синхронизация
звука с ТВ

Подключите OL75DK к телевизору LG через Bluetooth®, чтобы получить более впечатляющий, наполняющий комнату звук.

Multi Jukebox

С помощью мобильных устройств до трех человек одновременно могут подключаться к аудиосистеме и создавать плейлист прямо во время вечеринки, не прерывая ее. Просто выберите нужный аудиотрек и добавьте его в список воспроизведения.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)

600

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

193 × 2

Сабвуфер, мощность RMS (Вт)

214

CD/DVD

● / ●

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

USB

● 2

AUX-вход

● 2

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● (2 шт, Перед)

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / —

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

— / ●

Запись на USB

Удаление файлов

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Замедленная перемотка вперед / назад

Автоматическое начало воспроизведения музыки

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / — / — / ●

Программирование воспроизведения (Память)

● (100)

Ручка для транспортировки

● (2 шт по бокам)

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

● / —

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Лоток для дисков

1-CD Tray

Количество загружаемых дисков

1

MP3/WMA CD

● / ●

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

CDG

DVD - Графический пользовательский интерфейс

DVD - Язык (выбор)

DVD±R / DVD±RW (режим видео)

● / ●

DVD±R (двухслойные)

DVD (NTSC) / DVD (PAL)

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ(BD, DVD, CD)

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

Запрограмированный режим воспроизведения

● (100)

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital

MP3

WMA

AAC

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА ВИДЕО

JPEG

JPEG Progressive

MPEG-2

Xvid

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Местные настройки эквалайзера

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Усиление баса Bass Blast

Стандартный (по умолчанию)

Футбол

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

DJ Loop

Кнопки с эффектами на панели DJ Pro

Диджейские вертушки (скретч)

Конструктор сэмплов

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Party Kick Starter

Party Thruster (Акселератор вечеринки)

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Приглушение звука

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

● / ● / ● / ●

ДИСПЛЕЙ

Демо

Диммер

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

КОЛОНКИ

ВЧ-динамик (дюймы)

2" × 2

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

8" × 1

Система

1Way 1Speaker

Магнитное экранирование

Не экранируется

Импенданс (Ом)

8Ω/4Ω

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● CB3

Количество клавиш

40

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Микрофон

Караоке-диск DVD

Каталог песен

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

Кабель питания

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

330 × 716 × 318

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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OL75DK

LG XBOOM, функция караоке, диск с 2000 песнями и микрофоном в комплекте