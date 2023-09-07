We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM, cинхронизация звука с ТВ, Super Bass Boost
LG XBOOM, cинхронизация звука с ТВ, Super Bass Boost
Зажги танцпол с разноцветной подсветкой
Синхронизируйте ваш смартфон с музыкальным ритмом
* Эта функция работает только на Android.
Включай DJ функции на телефоне прямо с танцпола
Пой громко и чётко
Караоке
* Микрофон в комплект не входит. ** Вокальный звук - это громкость микрофона для вашего собственного голоса.
Оживите веселье с друзьями
* Нет внутреннего хранилища.
Больше способов насладиться вечеринкой
Поделитесь плейлистами в одном приложении
Многофункциональное приложение XBOOM c Bluetooth
Почувствуйте волнительное живое выступления
Синхронизация звука с ТВ
Все характеристики
-
Количество каналов
-
2.0
-
CD/DVD
-
● / —
-
FM-тюнер
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Bluetooth
-
ver 4.0
-
USB
-
● 2
-
Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)
-
● (1 шт, для гитары)
-
Разъём для радиоантенны (FM/AM)
-
●/—
-
Кнопка закрытия лотка диска
-
●
-
Управление через Bluetooth
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)
-
● / ●
-
Автоматическое изменение функции Bluetooth
-
●
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
●
-
Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)
-
●
-
Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth
-
● (макс. 3, Android)
-
Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth
-
●
-
Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
Повтор 1 трек/диск/фильм/все
-
● / — / — / ●
-
Отображение ID3-тэгов MP3/WMA
-
●
-
Случайное воспроизведение
-
●
-
Сканирование (вперед/назад)
-
●
-
Пропуск (вперед/назад)
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Автоматическое начало воспроизведения музыки
-
●
-
Программирование воспроизведения (Память)
-
● (100)
-
Ручка для транспортировки
-
●
-
Объединение нескльких устройств при воспроизведенеии (Twin Mode)
-
●
-
Регулировка громкости микрофона/эха
-
● / ●
-
Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)
-
●
-
Изменение тональности голоса (Key changer)
-
●
-
Голосовые эффекты (Vocal Effects)
-
●
-
Лоток для дисков
-
1-CD Tray
-
Количество загружаемых дисков
-
1
-
MP3/WMA CD
-
● / ●
-
Audio CD/CD-R/CD-RW
-
● / ● / ●
-
Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска
-
— / ● / ●
-
Запрограмированный режим воспроизведения
-
● (100)
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
AAC
-
●
-
SBC
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
Местные настройки эквалайзера
-
●
-
Обычный
-
●
-
Поп
-
●
-
Классика
-
●
-
Рок
-
●
-
Джаз
-
●
-
Дангдут
-
●
-
Арабский
-
●
-
Афро Хип-Хоп
-
●
-
Индия
-
●
-
Реггетон
-
●
-
Меренге
-
●
-
Сальса
-
●
-
Самба
-
●
-
Акс
-
●
-
Фохо
-
●
-
Фанк
-
●
-
Португальский
-
●
-
Усиление баса Bass Blast
-
●
-
Стандартный (по умолчанию)
-
●
-
Футбол
-
●
-
Создание собственного плейлиста Juke box
-
●
-
Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box
-
● Android
-
DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)
-
● только через Приложение
-
DJ Loop
-
● только через Приложение
-
DJ PAD
-
●
-
Воспроизведение без остановок Авто DJ
-
●
-
Диджейские вертушки (скретч)
-
● только через Приложение
-
Конструктор сэмплов
-
● только через Приложение
-
Контроль громкости звука при включении (Childsafe)
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Тип тюнера
-
PLL
-
Тюнер FM
-
●
-
Диапазон
-
87.5 - 108.0 МГц
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Память/Удаление из памяти
-
● / ●
-
Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки
-
● / ● / ● / ●
-
Тип дисплея
-
14 Элементов / 8 Знаков
-
Демо
-
●
-
Диммер
-
●
-
Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting
-
●
-
Система
-
2-канальная, 3 Динамика
-
ВЧ-динамик (дюймы)
-
2" × 2
-
НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)
-
8"
-
Импенданс (Ом)
-
8Ω/3Ω
-
Руководство по быстрой настройке
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Пульт ДУ
-
● MA2
-
Количество клавиш
-
40
-
Батарейки для ПДУ, тип, количество
-
AAA × 2
-
Антенна FM/AM
-
● (FM 75Ω) / —
-
Кабель питания
-
●
-
Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)
-
200-240 / 50-60
-
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)
-
0.5↓
-
Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)
-
330 × 685 × 344
-
Размер упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
761 × 436 × 396
-
Вес (кг)
-
14.1
-
Вес с упаковкой (кг)
-
17.0
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
ON66
LG XBOOM, cинхронизация звука с ТВ, Super Bass Boost